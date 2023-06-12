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台南下月起 檢測車噪音也驗排氣

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市環保局首創檢測噪音車輛時同步檢驗車輛排氣，有效抓出亂改排氣管而影響空品的車輛。圖／台南市環保局提供
台南市環保局首創檢測噪音車輛時同步檢驗車輛排氣，有效抓出亂改排氣管而影響空品的車輛。圖／台南市環保局提供

改善空汙，台南市環保局首創在檢測噪音車輛時同步檢驗車輛排氣，發現24.2%同時為噪音超標與排氣不合格，顯示改裝車輛明顯高汙染排放，下月起對於找來檢測的車輛，一律兩項都檢查，盼遏止汙染；另，針對預拌混凝土場等高逸散性對象，環保局已在7家裝智慧影像監控，辨識有異常就通報業者改善。

「今年空品優於去年！」環保局表示，跨局處執行「亮麗晴空計畫 PLUS」，藍天日數比例連續3年超過8成，去年首度突破9成，據統計今年前5個月臭氧8小時濃度為66.3ppb（10億分點濃度），比去年同期改善3.47%；PM2.5不良日數比例為10.93%，較去年同期的11.42%改善4.35%，顯示因應措施奏效。

環保局1年多來檢測噪音車輛時也同步檢驗排氣，兩者皆不合格比率24.2%，高於路邊攔檢的不合格率，而近1年4個月來相關檢舉也有3000多輛；環保局表示，下月起對於檢測車輛，一律檢測噪音及排氣，希望遏止亂改車而不顧汙染的亂象。

預拌混凝土場、土資場則是高陳情、高缺失逸散性對象，為減少塵土飛揚等問題，環保局在7處廠家裝設智慧影像監控，透過揚塵辨識系統及推播告警，提醒業者改善，若置之不理將啟動稽查，可罰10萬元至2000萬元不等。經裝設後陳情下降60%、粒狀物減少78公噸。

噪音 PM2.5

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