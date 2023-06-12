嘉市警局廢棄宿舍多 議員籲活化

嘉義市警察局有23處舊宿舍幾乎廢棄，例如南門派出所後方房舍不但有蚊蟲、甚至蛇類出沒，有議員建議該整理活化利用。市警局表示，今年編1200萬元將拆除破舊且經鑑定沒有文資價值的房舍，其餘是否活化利用要和相關單位研議。

市警局指出，閒置房舍總計23處、76間，以前皆為員警宿舍，土地所有權包括國有地，或嘉市府、縣府甚至也有登記台南州，並非完全屬於市有地，假如要活化，要和有關單位取得共識。

市議員李奕德說，閒置房舍分布西區7處、東區16處，南門派出所後方房舍完全無法使用，有蚊蟲甚至蛇類出沒，後勤科承辦員警曾為節省經費主動幫忙維護環境，已聯絡清潔隊做清潔消毒。他認為，不少閒置房舍在寸土寸金地段，還是市長黃敏惠推展的「文化新絲路」上，具有可深度開發的文化底蘊，然而現場破亂不堪，建議編列維護經費，先讓值班員警、洽公民眾不再有蚊蟲騷擾之苦，加強市容整潔也做好敦親睦鄰。

李奕德也說，外縣市的作法例如桃園市整理舊廳舍成里集會所、樂齡學習中心、社會住宅，台南市警察新村有釋出8間空屋讓年青人作工作坊等，未來市警局應可以朝類似方向規畫。