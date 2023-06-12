新營糖廠「勝利號」 六、日行駛

74年歷史的台糖新營糖廠國寶級「勝利號」早年是南光高中生通學、嘉縣布袋鎮魚販到新營做生意的交通工具，經整修車廂、換引擎等，即日起每周六、日行駛台糖新營車站至中興車站間，但勝利號單日僅1班次，有民眾盼延駛到也已停駛數10年的東太子站或鹽水車站；台糖將先維持現行路線。

據了解，勝利號為1949年日本日立製造所製造，1954年從汽油引擎換成柴油引擎。1名資深新營糖廠員工說，勝利號早年行駛新營至學甲、嘉縣布袋間，1979年被移至烏樹林糖廠整修，執行烏樹林糖廠定期觀光列車，20多年未在新營線載客。

新營糖廠五分車去年復駛，目前往返新營車站和中興車站之間，約1公里長，非假日須團體事前預約，僅周六、日安排7個固定班次，近日整修完成的木造車體勝利號加入，周六和日9點10分從中興車站駛至新營車站折返，單趟車程約13分鐘。

勝利號票價80元，比一般五分車貴20元，不過無損受歡迎程度，上周在「新營甜蜜節」現蹤，不少鐵道迷開心不已；不過勝利號車廂僅30座位，單日更僅1班次，也有人建議台糖未來延駛。台糖人員認為，修養護成本及路線安全評估問題都相當複雜，短期內會先以這樣模式營運。