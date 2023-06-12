快訊

法網／直落3退挪威好手 約克維奇23座大滿貫獨居史上第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新營糖廠「勝利號」 六、日行駛

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南新營糖廠的國寶級「勝利號」藍皮列車回歸，讓糖鐵迷興奮不已。記者謝進盛／攝影
台南新營糖廠的國寶級「勝利號」藍皮列車回歸，讓糖鐵迷興奮不已。記者謝進盛／攝影

74年歷史的台糖新營糖廠國寶級「勝利號」早年是南光高中生通學、嘉縣布袋鎮魚販到新營做生意的交通工具，經整修車廂、換引擎等，即日起每周六、日行駛台糖新營車站至中興車站間，但勝利號單日僅1班次，有民眾盼延駛到也已停駛數10年的東太子站或鹽水車站；台糖將先維持現行路線。

據了解，勝利號為1949年日本日立製造所製造，1954年從汽油引擎換成柴油引擎。1名資深新營糖廠員工說，勝利號早年行駛新營至學甲、嘉縣布袋間，1979年被移至烏樹林糖廠整修，執行烏樹林糖廠定期觀光列車，20多年未在新營線載客。

新營糖廠五分車去年復駛，目前往返新營車站和中興車站之間，約1公里長，非假日須團體事前預約，僅周六、日安排7個固定班次，近日整修完成的木造車體勝利號加入，周六和日9點10分從中興車站駛至新營車站折返，單趟車程約13分鐘。

勝利號票價80元，比一般五分車貴20元，不過無損受歡迎程度，上周在「新營甜蜜節」現蹤，不少鐵道迷開心不已；不過勝利號車廂僅30座位，單日更僅1班次，也有人建議台糖未來延駛。台糖人員認為，修養護成本及路線安全評估問題都相當複雜，短期內會先以這樣模式營運。

車廂 五分車 鐵道迷 觀光列車

延伸閱讀

實體書店經營困難！ 金石堂台南唯一據點新營店確定關門

地方不捨！金石堂書店新營店將關 南市全撤光

青商會散播正能量 情歌王子陳勢安台南新營開唱

最古老的「捷運」系統 台南議員促：新營16條糖鐵復駛

相關新聞

黃金海岸淨灘 滿地保麗龍碎屑

台南市政府昨天在黃金海岸舉辦國家海洋日淨灘活動，雖然垃圾不多，卻隨處可見保麗龍等發泡塑膠材質的碎屑，可能多為蚵棚浮具碎裂...

雲林掩埋場總體檢 拚消滅垃圾山

雲林斗南垃圾掩埋場暫置約4萬公噸的垃圾，3日凌晨發生火警，疑似高溫自燃，縣府總體檢20鄉鎮市掩埋場，坦言每天約100公噸...

新營糖廠「勝利號」 六、日行駛

74年歷史的台糖新營糖廠國寶級「勝利號」早年是南光高中生通學、嘉縣布袋鎮魚販到新營做生意的交通工具，經整修車廂、換引擎等...

嘉市警局廢棄宿舍多 議員籲活化

嘉義市警察局有23處舊宿舍幾乎廢棄，例如南門派出所後方房舍不但有蚊蟲、甚至蛇類出沒，有議員建議該整理活化利用。市警局表示...

台南下月起 檢測車噪音也驗排氣

改善空汙，台南市環保局首創在檢測噪音車輛時同步檢驗車輛排氣，發現24.2%同時為噪音超標與排氣不合格，顯示改裝車輛明顯高...

台江青春伴行10年不斷 台南最美的成年禮

台南社大台江分校、台江國家公園、海尾朝皇宮今天下午舉辦台江青春伴行成年禮，100多名親師生徒步山海圳國家綠道內海之路，並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦