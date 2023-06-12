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雲林掩埋場總體檢 拚消滅垃圾山

聯合報／ 記者陳雅玲陳苡葳／雲林報導
雲林縣斗南垃圾掩埋場日前發生火警，現場暫置約4萬公噸的垃圾。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南垃圾掩埋場日前發生火警，現場暫置約4萬公噸的垃圾。記者陳苡葳／攝影

雲林斗南垃圾掩埋場暫置約4萬公噸的垃圾，3日凌晨發生火警，疑似高溫自燃，縣府總體檢20鄉鎮市掩埋場，坦言每天約100公噸垃圾無法立即處置、全縣目前暫置14.8萬公噸垃圾，今年初引進歐洲原裝全移動式垃圾機械分選產製SRF（固體再生燃料）系統處理堆置垃圾，目標年底前垃圾產出與消化達平衡。

縣府表示，各掩埋場逐場勘查後，最嚴重問題幾乎都是垃圾堆置量太高且太多，還有覆土不確實、未搭接沼氣管排氣、不透水布破損、擋土牆損壞，已編經費陸續接沼氣管、增設10公噸以上消防水桶等，也加強巡查。

雲林每日垃圾產生量約320公噸，除了掩埋、請六輕協助處理，其餘仰賴外運處理，截至上月底，共約5萬多公噸垃圾暫時堆置、9萬多公噸已打包待處理的垃圾。環保局長張喬維指出，因六輕新設焚化爐試營運期程受疫情影響延後，且SRF系統的處理量能尚未穩定、各縣市焚化爐歲修等因素影響，會持續追蹤掌握各項處理量和設施的穩定。

環保局副局長黃富義說，SRF系統今年初進駐斗南垃圾掩埋場協助處理舊垃圾，每天處理200公噸舊垃圾，原預計5月底完成階段性任務，因現場施作範圍太小作業不易，期程延後，預計7月1日才能移到西螺掩埋場協助處理垃圾，而西螺堆置尚未打包垃圾1.8萬公噸。

焚化爐 雲林 環保局長 疫情

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