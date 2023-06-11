影／嘉義縣大雨狂炸！多處民宅淹水「水深達40公分」 多輛車子泡水

嘉義縣新港鄉今天中午下起大雨，時雨量達36.5毫米，導致新港北崙村約20戶淹水，水深最高達40多公分，居民住宅、家具一片泥濘，議員林岱杰在臉書發文指出，改善溝渠工程進度應加速；縣府水利處回應，排水工程已發包，會盡速開工。

縣府水利處指出，今天強降雨淹水區域，主要集中在新港鄉北崙村地勢低漥處，因瞬間雨量大排水無法即時渲洩，實際監測積水高度約為路面上10公分，但當地多數三合院低於路面，受淹水影響較大，已爭取1900萬元排水應急工程，會盡速開工。

林岱杰指出，北崙村排水系統40年沒更新，每逢大雨一定淹水，縣府建設處已現勘2次，至今還未開工就遇上大雨，約有20戶家中進水，呼籲政府啟動水災災害生活救助，並盡速開工改善排水系統。