「全嘉都是作家」工作坊 勇壯世代輕鬆勾勒回憶輪廓

嘉義市政府衛生局透過「全嘉都是作家」系列活動，鼓勵50歲以上勇壯世代立傳，10、11兩日於有事青年實驗室開辦自傳書工作坊，吸引近百位在地勇壯世代一起提筆寫下自己的故事，藉由講師和學員討論互動，激盪出更多的創作可能，讓學員進一步學會如何運用對話互動式的《從前從前自傳書》完成個人自傳。

「全嘉都是作家」總計開設5場次工作坊，連貫24種不同主題課程，參與學員職業背景各異，有家庭主婦、醫療衛生、餐飲、運動、音樂、教育等各行業互相交流，由專業講師指導寫作技巧，帶動課堂互動的氣氛，透過循序漸進的引導，由淺至深帶領學員審思自身回憶和人生點滴故事，輕鬆梳理出人生脈絡轉化為文字、圖像紀錄。

嘉義市政府衛生局表示，透過「全嘉都是作家」工作坊讓勇壯世代可以用不同角度認識自己，拾筆勾勒出回憶的輪廓，重新發掘人生點滴，寫下人生不同層面的故事，為自己也為家族留下實體的回憶，除了創造屬於他們世代的價值，也為其建立社交連結，提高社會參與率，促進心理健康。為積極培育在地的自傳書引導人員。預計於7至9月期間舉辦「自傳書種子學員寫作培訓課程」，替嘉義種下「人人立傳」的美好文化，讓每個勇壯世代的人生故事傳承下一代。