多重罹癌退休軍官陳嘉生 燃燒生命拯救走偏青少年

海軍潛水艇副艦長陳嘉生退休後，返回嘉義故鄉投入志工行列，擔任嘉義縣少年輔導委員會志工團團長，67歲罹患血癌、直腸癌的他樂觀助人，今年嘉義縣警局少年隊成立話劇團，他率先報名參加，扮演張君雅小妹妹深入校園預防犯罪，也協助行為偏差青少年走回正軌。

「用服務代替輔導」是陳嘉生的座右銘，他說，行為偏差少年多有家庭問題，訪視時會發現隔代教養、經濟困難等因素，他協助整合資源解決問題，而少年也會因此心存感激，認為他是來幫忙的，不像其他人只會口頭輔導，事後青少年有任何問題，都會主動聯絡求助。

陳嘉生說，成為別人的貴人前，一定要先充實自己，因為他知道哪裡有資源，並懂得整合資源，包括餐廳、企業及補習班等，讓想做善事的人有機會發揮愛心，也讓有需求的青少年獲得幫助，曾輔導學生考上公立高中，並考上中央警察大學畢業，現在成為警察工作穩定。

陳嘉生也說，他主張「先有霹靂手段，再行菩薩心腸。」實務上光有愛的教育是不夠的，通常都是家長、老師及學校都束手無策，才會被通報到少輔會，面對行為偏差少年，會由警察局少年隊先扮黑臉，說明法治觀念並送少年法庭，再由少輔會關懷建立友好橋梁。