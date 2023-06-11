警局廢棄廳舍蚊蟲、蛇類出沒 議員建議整理活化

嘉義市警局有23處共76間閒置廳舍，幾乎廢棄，議員指出有些廢棄廳舍孳生蚊蟲甚至蛇類出沒，要加強整理，最好能夠活化使用。市警局表示，今年已編列1千2百萬元整治，是否活化利用要再和相關單位研議。

市議員李奕德表示，據嘉義市警局資料目前有191間廳舍，76間閒置，像南門派出所後方閒置、廢棄房舍，完全無法使用，不但有蚊蟲還有蛇類出沒，經聯絡清潔隊做好環境消毒，期間市警局後勤課巡官、承辦為節省經費主動幫忙樹木修剪、環境維護。他建議編列維護經費，讓值班員警、洽公民眾不再有蚊蟲騷擾之苦，市容環境整潔也做好敦親睦鄰。

李奕德調查，西區有7處、東區有16處，共23處、76間閒置廳舍，不少位在寸土寸金嘉義市且座落市長黃敏惠推展的「文化新絲路」上，具有深度開發的文化底蘊，然而現場破亂不堪，很糟糕。

他指出，外縣市的作法市警局可以參考，桃園市整理舊廳舍成里集會所、樂齡學習中心、社會住宅，台南市警察新村有釋出8間空屋讓年青人作工作坊等，未來市警局應可以朝類似方向規畫。