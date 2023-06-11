警局廢棄廳舍蚊蟲、蛇類出沒 議員建議整理活化
嘉義市警局有23處共76間閒置廳舍，幾乎廢棄，議員指出有些廢棄廳舍孳生蚊蟲甚至蛇類出沒，要加強整理，最好能夠活化使用。市警局表示，今年已編列1千2百萬元整治，是否活化利用要再和相關單位研議。
市議員李奕德表示，據嘉義市警局資料目前有191間廳舍，76間閒置，像南門派出所後方閒置、廢棄房舍，完全無法使用，不但有蚊蟲還有蛇類出沒，經聯絡清潔隊做好環境消毒，期間市警局後勤課巡官、承辦為節省經費主動幫忙樹木修剪、環境維護。他建議編列維護經費，讓值班員警、洽公民眾不再有蚊蟲騷擾之苦，市容環境整潔也做好敦親睦鄰。
李奕德調查，西區有7處、東區有16處，共23處、76間閒置廳舍，不少位在寸土寸金嘉義市且座落市長黃敏惠推展的「文化新絲路」上，具有深度開發的文化底蘊，然而現場破亂不堪，很糟糕。
他指出，外縣市的作法市警局可以參考，桃園市整理舊廳舍成里集會所、樂齡學習中心、社會住宅，台南市警察新村有釋出8間空屋讓年青人作工作坊等，未來市警局應可以朝類似方向規畫。
嘉義市警局表示，今年有撥1千200多萬元針對這些破舊廳舍且經文化局鑑定沒有文資價值的廳舍進行拆除整地。這些廳舍有些屬於國有地、嘉義市、嘉義縣甚至也有登記台南州，所以並非完全屬於市有地，要加以活化利用還要和相關單位研議。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言