南市短時強降雨 黃偉哲突襲視察抽水站

台南地區今上午出現短時強降雨，市區低窪道路傳零星積水，市長黃偉哲稍早突襲視察喜樹抽水站，了解防汛整備情形。水利局說，依目前監測機組顯示，內水位上漲速度快速，當水位到達設定高度後，抽水機組就會立即啟動抽水，確保內水及時排出。

水利局表示，今(112)年新購置移動式抽水機12台，加上原有的487台，全市移動式抽水機數量達到499台。除各區防汛器材儲存備料補充已完成，也將約3700片防水擋板分配到31個區公所、15處提需求之防災社區及小東地下道等地點運用，各區公所也備妥約24萬包砂包供緊急調配使用，

此外，截至今(11)日為止，排水清淤近300公里、雨水下水道清淤近59公里。

水利局說明，為確切掌握水情及時應變，水情中心持續守視水情資訊並機動待命應付突發狀況，另為因應下週西南風及鋒面影響，水利局也會適時啟動防汛巡查，確保水利設施運作無虞。

南市府指出，台南潛勢易淹水區域佔全國1/3，市府團隊積極整備防汛治水，包括新建抽水站、汰換抽水機組等5月初汛期前，就要求水利局、環保局、區公所完成區域排水、道路側溝、水溝清理工作，並提前啟動重點工程防颱防汛抽查作業。