粽香傳情關懷弱勢 北台南家扶睽違3年再綁愛心粽

粽香傳情關懷弱勢；北台南家扶中心連續舉辦24年在睽違3年後，今上午在佳里服務處再綁愛心粽，邀請扶助家庭30戶66位親子，合力完成100串1000顆愛心粽暖心任務，讓弱勢住戶提前度過溫馨端午節。

志工夥伴們從選米、挑粽葉、食材篩選每一細項絕不馬虎，今早更6點就早起出門，張羅鍋具及確認食材，人人雖忙翻但卻十分開心，沒人喊苦。

家扶中心佳展志工隊隊長吳建德指出，這項「粽葉飄香‧佳展傳愛」端午關懷活動連續舉辦24年因新冠肺炎疫情而停辦3年，這次志工隊再度號召匯集各界愛心，短短一天便募集到所有食材，讓濃濃人情味的「家扶牌」肉粽重新傳愛助弱勢。

家扶中心扶幼委員鄭秀珍多年出錢出力，上午也到場號召大夥一起投入。住佳里區73歲吳秀雲也小露綁肉粽功夫，身手俐落的她也不時教導在旁學習的林瑀薰，一顆肉粽不到30秒迅速到位，就讀北門農工高一林瑀薰說，初次學包粽子，一開始很緊張，多次體會逐漸抓住要訣，能助人自己也學到功夫，很有成就感。

北台南家扶督導吳宜菁表示，現扶助近900戶家庭，除約7成為單親外也有近2成為隔代教養家庭，平時需忙於家計且因粽子食材近年大漲，已不到2成的家庭會自行包粽，弱勢兒也很難體會節慶氣氛，