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嘉縣東石臥龍橋明正式通車 北側水防道路仍施工封閉

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石鄉臥龍橋橫跨東石鄉及布袋鎮，明中午將開放通車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉臥龍橋橫跨東石鄉及布袋鎮，明中午將開放通車。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣東石鄉臥龍橋是連接東石鄉及布袋鎮的重要橋梁，新建工程自前年4月16開工以來，經歷疫情缺工缺料、遭遇水中既有障礙物等難題，工程3次延宕共耗時2年多，確定在明天中午12時正式通車，但北側水防道路仍施工封閉。

據了解，臥龍橋因通水斷面不足，獲中央補助1.4億元拆除重建，因缺工缺料、機具故障等因素，從去年11月底起3度延宕通車日期，經議員姜梅紅、翁聰賢反映後，縣府建設處嚴格督促包商限期完工，將在明天開放通行，結束2年多封橋繞道不便。

縣府建設處指出，新建工程改善既往舊橋橋底過低，減緩排水封閉橋梁情形，明早將吊運路口紐澤西護欄，並移除其他交維封閉設施，中午12時準時通車，另同步調整台82線路口交通號誌，整備完成後即開放通行，確保用路人交通安全。

縣府建設處表示，北側水防道路尚有護岸搶修搶險工程，暫不開放通行，以紐澤西護欄阻隔；南側引道往朴子方向路側，有1座電桿還未遷移，在民眾不熟悉新橋道路車道配置時，為安全起見，暫時以交通錐及爆閃燈警示，請用路人經過此路段時小心駕駛。

嘉義縣東石鄉臥龍橋橫跨東石鄉及布袋鎮，明中午將開放通車。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石鄉臥龍橋橫跨東石鄉及布袋鎮，明中午將開放通車。圖／嘉義縣政府提供

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