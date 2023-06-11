嘉縣東石臥龍橋明正式通車 北側水防道路仍施工封閉

嘉義縣東石鄉臥龍橋是連接東石鄉及布袋鎮的重要橋梁，新建工程自前年4月16開工以來，經歷疫情缺工缺料、遭遇水中既有障礙物等難題，工程3次延宕共耗時2年多，確定在明天中午12時正式通車，但北側水防道路仍施工封閉。

據了解，臥龍橋因通水斷面不足，獲中央補助1.4億元拆除重建，因缺工缺料、機具故障等因素，從去年11月底起3度延宕通車日期，經議員姜梅紅、翁聰賢反映後，縣府建設處嚴格督促包商限期完工，將在明天開放通行，結束2年多封橋繞道不便。

縣府建設處指出，新建工程改善既往舊橋橋底過低，減緩排水封閉橋梁情形，明早將吊運路口紐澤西護欄，並移除其他交維封閉設施，中午12時準時通車，另同步調整台82線路口交通號誌，整備完成後即開放通行，確保用路人交通安全。