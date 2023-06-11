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台南市區下起強降雨 小東路地下道積水封閉
台南市區今天上午對流雲系發展旺盛，上午10點40分下起強降雨，造成東區小東路地下道積水約20公分，警方接獲報案到場拉起封鎖線，阻止汽機車進入，並到場疏導交通。
中央氣象局發布雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天雲林至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
銜接台南市東區和北區的小東路地下道，今天上午約10點40分下起強降雨，地下道積水約20公分，達危險水位警界，除地下道螢幕標示發出警告，轄區台南市警一分局東寧派出所警員到場拉起封鎖線，阻止汽機車進入，並到場疏導交通。
據了解，地下道積水在10多分鐘後已逐漸退去，目前已拉開封鎖線恢復正常通行。
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