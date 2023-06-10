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台南「名粽地圖」 隱身傳統市場 古早味好吃粽子這裡找

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市府市場處為讓民眾方便採買端午應景粽子，特整理出「名粽地圖」，分享在臉書粉絲頁。圖／台南市場處提供
南市府市場處為讓民眾方便採買端午應景粽子，特整理出「名粽地圖」，分享在臉書粉絲頁。圖／台南市場處提供

為迎接端午佳節，台南市政府結合傳統市場舉辦系列活動，自今天起至6月18日規畫8場限定活動，分別是10日水仙宮市場與17日開元市場，消費就送粽(規則依各市場規定，送完為止)、17日西港市場彩繪蛋與趣味立蛋、18日下營市場萌萌香包DIY等活動，還有快閃送50元市場券活動，11日在仁德市場、歸仁市場、15日在佳里中山市場、18日在新營市三市場，活動詳請可上「台南市市場巡禮FB粉專」查詢。

市長黃偉哲說，台南府城蘊含濃厚文化傳統，推廣傳統習俗就從傳統市場開始，傳統市場就是一處接地氣的社會學校，提供市民朋友認識各節氣的食材、應景料理與各種民生體驗，市府特透過傳統市場場域與端午節連結，透過立蛋、香包DIY等活動，以簡易輕鬆富含趣味方式推廣傳統節日，讓民眾了解端午節及其相關習俗與背後含意，達到寓教於樂的效果。

南市府市場處為讓民眾方便採買端午應景粽子，特整理出「名粽地圖」，邀請大家一同來到台南各市場選購美味且價格公道的粽子。端午節許多市場攤商會推出各家好手藝包的隱藏版古早味台南粽，口味多元，顆顆結實、餡料飽滿，如仁德市場「俗俗賣蔬菜水果攤」肉粽、菜粽、隱藏在開元市場的「連芳綿手工五穀粽」、麻豆市五市場裡的「雲記粽子」更是不可錯過的當地名粽。更多「名粽地圖」資訊可上「台南市市場巡禮FB粉專」查詢。

市場處長陳豪吉表示，市場處近期積極推動傳統市場轉型，傳統市場除了提供民眾日常所需採買，也可以是辦理社區活動與居民連結的場域，在這裡民眾與市場攤商可以廣泛交流共同提升，未來傳統市場有的不僅是人情味，還將加強各種軟硬體的提升，期能提供市民運作健全且完善，不一樣的傳統市場。

南市府市場處為讓民眾方便採買端午應景粽子，特整理出「名粽地圖」，分享在臉書粉絲頁。圖／台南市場處提供
南市府市場處為讓民眾方便採買端午應景粽子，特整理出「名粽地圖」，分享在臉書粉絲頁。圖／台南市場處提供
南市府市場處為讓民眾方便採買端午應景粽子，特整理出「名粽地圖」，分享在臉書粉絲頁。圖／台南市場處提供
南市府市場處為讓民眾方便採買端午應景粽子，特整理出「名粽地圖」，分享在臉書粉絲頁。圖／台南市場處提供
南市府市場處為讓民眾方便採買端午應景粽子，特整理出「名粽地圖」，分享在臉書粉絲頁。圖／台南市場處提供
南市府市場處為讓民眾方便採買端午應景粽子，特整理出「名粽地圖」，分享在臉書粉絲頁。圖／台南市場處提供

傳統市場 台南 粽子

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