青農辦捐血 議員16字簽名茶激烈競拍

全國血荒，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜號召嘉縣青農聯誼會18鄉鎮熱血青農發起，昨天在農會廣場辦「熱血召集」公益捐血，縣長翁章梁及嘉市顏議員Molly，各擔任極光哈密瓜及番路蜜香紅烏龍拍賣官，競拍喊價激烈又趣味。

嘉縣府認證的極光哈密瓜，翁章梁親簽名，以1顆1100元4人得標；顏議員親簽16字名字的唯一組阿里山高山茶蜜香紅，現場喊到3600元，由活動總召蔡嘉航得標。

為解血荒，縣農會總幹事與18鄉鎮青農以有著「台灣LV」稱號藍白紅相間尼龍袋子「茄芷袋」，裝著包括水上高科技木瓜、民雄金鑽鳳梨、新港甜玉米、中埔黑木耳及番路高山花茶等農特產，送給捐血民眾。

一早9點多，捐血民眾就湧入縣農會旁捐血車，現場設鄉鎮市農產市集攤位，目標募得150袋血；為吸引更多人捐熱血，邀請嘉市議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」出席主持公益義賣，炒熱氣氛。

翁章梁說，希望這樣活動持續舉辦，把嘉縣青農活力及社會責任展現在縣民面前。縣農會總幹事黃貞瑜說，農會廣場首度辦活動，感謝青農們及各農會總幹事捐出優質農產，作為捐血補血袋的禮物。

嘉縣青農總會長戴克遠說，農產品義賣所得，將全數捐出幫助弱勢團體，讓青農務農也能奉獻社會，幫助弱勢族群，讓永續善循環延續下去。