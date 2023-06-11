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雲林抽驗端節食品 2件超標

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

端午節將至，雲林縣針對粽子專賣店、南北雜貨店等場所抽驗應景食品，抽驗結果出爐，54件食品竟有2件不合格，一件是蝦米的二氧化硫殘留量超標，一件是芥藍菜農藥亞滅培超標，衛生局追溯來源是外縣市業者，已移請當地衛生局後續辦理。

衛生局鎖定粽子專賣店、超市、賣場、南北雜貨店、傳統市場及食材批發商等場所進行稽查及應景食品抽驗，54件抽驗食品檢驗項目包括防腐劑、甜味劑、黃麴毒素、漂白劑、蘇丹色素、硼酸及其鹽類、食品中微生物、動物用藥（乙型受體素）、農藥多重殘留分析（411 項）等項目。

衛生局長曾春美說，檢驗結果52件符合規定，1件蝦米檢出二氧化硫殘留量0.14g/kg（限量標準0.1g/kg），另1件芥藍菜檢出農藥亞滅培2.55ppm（限量標準2.0ppm），2件食品與規定不符，追溯來源為外縣市業者，已移請當地衛生局查辦。

曾春美表示，民眾購買或製作粽子要睜大眼睛，粽葉太綠或聞起來硫磺味，拒絕購買，以免買到黑心粽葉，不購買來源不明散裝品或色澤太過鮮豔產品。民眾有疑問可撥打雲林食安專線（05）5339730洽詢。

衛生局 抽驗 粽子

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