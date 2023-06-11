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嘉市老戲院將拆 老人回憶「牛肉場」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市文化路商圈荒廢的國寶戲院，地主將在月底拆除，走入歷史。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路商圈荒廢的國寶戲院，地主將在月底拆除，走入歷史。記者魯永明／攝影

嘉義市興中市場內的國寶戲院，經營逾半世紀，於1997年停業，荒廢閒置20餘年，地主博愛仁愛之家將在本月底拆除，老戲院即將消失，住市場周邊的6、70歲歐吉桑，回憶起戲院興盛之時的火辣牛肉場，仍然津津樂道。

老戲院鄰居林姓阿伯說，民國60、70年代，嘉義牛肉場遠近聞名，尤其「國寶戲院」改名前的「興中戲院」，全年無休，每天早上8點開演，清晨6點多一大票歐吉桑就買票進場，為的是搶坐戲院第一排最佳「觀光」座位。

當時戒嚴年代，政府為端正社會風氣，規定只要有牛肉場演出，警察要在戲院後面站崗，讓人好奇的是，觀眾與警察似有默契，當警察走出戲院，電影就停止播映，後台穿薄紗漂亮美眉就走到台前，觀眾紛紛站起來，走到戲台兩端，喊「脫掉！脫掉！」美眉就脫光光露三點，讓大家看個過癮。

國寶戲院前身是1946年成立的興中戲院，曾是已故國寶級布袋戲大師黃海岱長子黃俊卿領軍的五洲園第二團重要公演戲院。據嘉義市老戲院踏查誌調查，興中戲院1980年因稅務問題休業，而後申請更名為國寶戲院重出江湖，直到1997年停業。

地主博愛仁愛之家與20多戶承租戶打官司勝訴確定，下通碟要承租戶搬遷，市場及老戲院即將消失，洪雅文化協會總幹事余國信盼市府搶救具文史底蘊老戲院。地主以公共安全顧慮為由，將找廠商拆除，文化局文資科說，活化可比照大林鎮萬國戲院轉型，但無團體及個人有意承租國寶戲院，地主也不同意保留，本月底將拆除走入歷史。

國寶 嘉義 警察

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