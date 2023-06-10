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「福呷水餃」開賣3年 培力逾50名家扶媽媽維生

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
南台中家扶中心2009年成立幸福小舖水餃班，隔年命名為「福呷水餃」，迄今已經培力超過50名無法穩定就業的家長獲得一技之長。圖／南台中家扶中心提供
南台中家扶中心2009年成立幸福小舖水餃班，隔年命名為「福呷水餃」，迄今已經培力超過50名無法穩定就業的家長獲得一技之長。圖／南台中家扶中心提供

為輔導家扶媽媽學習職業技能，並可以彈性照顧生病的家人或年幼小孩，南台中家扶中心2009年成立幸福小舖水餃班，隔年命名為「福呷水餃」，迄今已經培力超過50名無法穩定就業的家長獲得一技之長。南台中家扶中心今日舉辦福呷水餃體驗營，向有意加入的扶助家長介紹水餃製作及團隊運作模式，盼號召更多人加入團隊。

福呷水餃目前由5位家扶媽媽製作，其中加入團隊約6年的小珍年資最久。小珍有兩個小孩，起初因老公中風需到醫院復健，周一、三、五陪老公往返醫院，周二、四到水餃班，收入勉強能維持生計，隨著時間與經驗累積，小珍現在是全職人員。

小珍說，福呷水餃團隊是很有溫度的地方，不只學到技能，也獲得心理上的支持，之後陸續有新手加入團隊，他都手把手地教，「教新人我不是為了成就感，而是抱持一種回饋的心意」。

另一名成員小萱獨自撫養小五的孩子，因孩子需治療復健，福呷水餃的工作，讓她可以彈性接送小孩及陪伴。小萱來到水餃團隊約1年多，從完全不會包水餃，一直不斷練習，到現在包出的水餃每個都像金元寶。小萱說，除了學會包水餃以外，她個人也成長很多，懂得表達也較善於溝通。

福呷水餃的「福呷」兩字，是「家扶」兩字顛倒後的諧音，意味水餃有家扶專業社工的陪伴與關懷，幫助家扶媽媽一步步「扶」起一個「家」，用自己雙手撐起一個家，當然還有最直接的意思「好吃」。

南台中家扶中心主任蕭舜鴻表示，福呷水餃來自家扶媽媽勤奮的手，水餃中有家扶媽媽的愛與勇氣，以及面對生活困境不服輸的堅強和韌性。福呷水餃共5種口味，目前平均月產量總數有1500包，開放現場購買與線上訂購，讓福呷水餃持續經營，也讓家扶媽媽穩定就業。

南台中家扶中心2009年成立幸福小舖水餃班，隔年命名為「福呷水餃」，迄今已經培力超過50名無法穩定就業的家長獲得一技之長。圖／南台中家扶中心提供
南台中家扶中心2009年成立幸福小舖水餃班，隔年命名為「福呷水餃」，迄今已經培力超過50名無法穩定就業的家長獲得一技之長。圖／南台中家扶中心提供

水餃 團隊

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