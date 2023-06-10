隆田Cha Cha園區慶端午包菱角粽 親子同樂上網報名開跑

端午節將至，隆田文化資產教育園區攜手官田農會，在6月22日到24日連假期間舉辦包粽體驗活動，用的是在地特色米食「官田菱角粽」，推廣嘉南大圳米食文化，即日起接受網路報名，每日限量60位，額滿為止。

南市文化局歡迎親子同樂，在端午連假來到隆田Cha Cha園區，品嘗在地特色菱角粽，體驗香包DIY、街藝表演及特色市集。

南市府文化局局長謝仕淵說，嘉南大圳開圳百年來，水路密布嘉南平原，灌溉與滋養著這片土地，造就台南的豐饒物產，更深深影響著台灣的米食文化，烏山頭水庫與嘉南大圳能提供的教育題材十分多元廣泛，其中米食文化更是隆田Cha Cha園區每年的重點活動。

這次園區與在地農會結合，透過菱角粽DIY活動，讓親子既能體驗包粽樂趣，也可進一步與在地米食文化產生連結，體現文化資產與民眾日常生活間的緊密交融，讓文資教育更加有趣又親民。