快訊

林智堅論文案和解收場！媒體人曝他求和內幕 自稱受害者喊「本來桃園是我的」

板橋私幼餵藥事件何時接獲？教育局：清查後確認是5月15日

隆田Cha Cha園區慶端午包菱角粽 親子同樂上網報名開跑

聯合報／ 記者 莊曜聰 ／台南即時報導
隆田Cha Cha園區端午連假推出包菱角粽活動，民眾可上網報名預約。圖／隆田Cha Cha園區提供
隆田Cha Cha園區端午連假推出包菱角粽活動，民眾可上網報名預約。圖／隆田Cha Cha園區提供

端午節將至，隆田文化資產教育園區攜手官田農會，在6月22日到24日連假期間舉辦包粽體驗活動，用的是在地特色米食「官田菱角粽」，推廣嘉南大圳米食文化，即日起接受網路報名，每日限量60位，額滿為止。

南市文化局歡迎親子同樂，在端午連假來到隆田Cha Cha園區，品嘗在地特色菱角粽，體驗香包DIY、街藝表演及特色市集。

南市府文化局局長謝仕淵說，嘉南大圳開圳百年來，水路密布嘉南平原，灌溉與滋養著這片土地，造就台南的豐饒物產，更深深影響著台灣的米食文化，烏山頭水庫與嘉南大圳能提供的教育題材十分多元廣泛，其中米食文化更是隆田Cha Cha園區每年的重點活動。

這次園區與在地農會結合，透過菱角粽DIY活動，讓親子既能體驗包粽樂趣，也可進一步與在地米食文化產生連結，體現文化資產與民眾日常生活間的緊密交融，讓文資教育更加有趣又親民。

隆田Cha Cha園區表示，除了慶端午包菱角粽活動外，也會安排在園區內現場製作「爆米香」，邀請專業職人講解米的種類，現場限量提供70份給參與民眾，歡迎民眾提早入園搶名額。慶端午包菱角粽活動報名請上https://reurl.cc/kX5xXb

推廣米食文化，端午連假還有現場爆米香。。圖／隆田Cha Cha園區提供
推廣米食文化，端午連假還有現場爆米香。。圖／隆田Cha Cha園區提供

文化資產 文化局

延伸閱讀

新北鼓藝節美術館登場 優人神鼓今傍晚戶外園區演出

安農香腸、新社菇包成愛心粽 飄香傳愛9年

「書香．粽香」慈善家孫先生幫助弱勢做公益慶端午

彰化最幸福村5月發健保補助金 今天送端午禮物

相關新聞

栽植720種中藥草！老中醫師過世生前藥園出售消失 醫界患者惋惜

嘉義市知名光裕堂診所主持人蔡吉雄醫師，在中埔鄉購地闢建光裕藥園，栽植158科720種中藥草，靈芝100種，另有稀有植物及...

嘉義市碩果僅存國寶老戲院月底走入歷史 歐吉桑懷念牛肉場

嘉義市文化路商圈民營興中市場，經營逾半世紀停業，市場內閒置荒廢老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家將在本月底拆除，老戲院即將...

隆田Cha Cha園區慶端午包菱角粽 親子同樂上網報名開跑

端午節將至，隆田文化資產教育園區攜手官田農會，在6月22日到24日連假期間舉辦包粽體驗活動，用的是在地特色米食「官田菱角...

趙建銘胞弟驟逝 疑腦動脈瘤破裂

前總統陳水扁親家趙玉柱上月向矯正署申請假釋，當時由阿扁女婿建銘胞弟趙建勳負責接父親出獄，未料趙建勳前天驚傳因病過世，疑與...

永康設儲能場遇反彈 廠商答應換地點

有業者在台南永康鹽行重劃區申請設置1620坪儲能場，議員昨質詢，該處為住商區，有國中及2處建案預計遷入逾千戶，設置儲能設...

雲林農業缺工破萬人 推機械化

雲林縣農業每年缺工1萬多人，又以蔬菜、蒜頭平均每月缺工1000多人最嚴重，然而，蔬菜面積未大幅增加，缺工成為影響菜價主因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦