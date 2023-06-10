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嘉義市碩果僅存國寶老戲院月底走入歷史 歐吉桑懷念牛肉場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市文化路商圈民營興中市場閒置荒廢老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家將在本月底拆除，老戲院即將消失。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路商圈民營興中市場閒置荒廢老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家將在本月底拆除，老戲院即將消失。記者魯永明／攝影

嘉義市文化路商圈民營興中市場，經營逾半世紀停業，市場內閒置荒廢老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家將在本月底拆除，老戲院即將消失，住市場周邊6、70歲歐吉桑，懷念戲院興盛年代，津津樂道上演火辣牛肉場（脫衣舞秀），警察一走，美眉脫光光露三點「分你看！分我看！」

老戲院鄰居林姓阿伯說，民國60、70年代，嘉義牛肉場遠近聞名，尤其「國寶戲院」改名前的「興中戲院」，全年無休，每天早上8點開演，清晨6點多一大票歐吉桑就買票進場，為的是搶坐戲院第一排最佳「觀光」座位。

當時戒嚴年代，政府為端正社會風氣，規定只要有牛肉場演出，警察要在戲院後面站崗，讓人好奇的是，觀眾與警察似有默契，當警察走出戲院，電影就停止播映，後台穿薄紗漂亮美眉就走到台前，觀眾紛紛站起來，走到戲台兩端，喊「脫掉！脫掉！」美眉就脫光光露三點，讓大家看個過癮。

國寶戲院前身是1946年成立的興中戲院，曾是故國寶級布袋戲大師黃海岱長子黃俊卿領軍的五洲園第二團重要公演戲院。據嘉義市老戲院踏查誌調查，興中戲院1980年因稅務問題休業，後再申請國寶戲院重出江湖，直到1997年停業。

地主博愛仁愛之家與20多戶承租戶打官司勝訴確定，下通碟要承租戶搬遷，市場及老戲院即將消失，洪雅文化協會總幹事余國信盼市府搶救具文史底蘊老戲院，因地主以有公共安全顧慮為由，將找廠商拆除，文化局文資科說，無團體及個人有意承租老戲院，比照大林鎮老戲院萬國戲院轉型活化，地主也不同意保留，本月底將拆除走入歷史。

嘉義市文化路商圈民營興中市場閒置荒廢老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家將在本月底拆除，老戲院即將消失。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路商圈民營興中市場閒置荒廢老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家將在本月底拆除，老戲院即將消失。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路商圈民營興中市場閒置荒廢老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家將在本月底拆除，老戲院即將消失。記者魯永明／攝影
嘉義市文化路商圈民營興中市場閒置荒廢老戲院國寶戲院，地主博愛仁愛之家將在本月底拆除，老戲院即將消失。記者魯永明／攝影

國寶 警察 嘉義

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