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服務處喬遷疑「索禮」 議員蔡育輝道歉 禮物全退回

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝上周日喬遷服務處，廣發邀請卡向市府各局處首長要求「惠賜」設備及用品，引起熱議，蔡育輝昨天強調，原本只是與官員良性互動的禮尚往來，卻被汙名化，讓他有理說不清，已決定將價值23萬元的禮品全數折算現金退回，已通知各局處領回。

民進黨議員周嘉韋、蔡筱薇及李宗翰昨天召開記者會，抨擊蔡育輝根本是巧立名目索取設備、禮券，甚至現金，指蔡育輝服務處喬遷，逾30萬設備禮券全民買單。

蔡育輝表示，這次為了想提供選民六星級服務品質，選擇將服務處喬遷，發貼邀請官員參與，因為，平日跟官員相處融洽，婚喪喜慶等重要日子，他也會送官員們蘭花、水果、咖啡等禮品，並請官員們吃飯，這是非常單純的禮尚往來，怎知會變調？

蔡育輝強調，對官員送禮引發的紛擾，向社會大眾致歉，他強調真心誠意服務選民，強力監督市政，平日更跟官員禮尚往來誠心互動，施與受的美德，卻被誣指盜賣、占為己有，讓他有理說不清，決定將禮品或禮券全數退回現金，也虛心接受各界指正。

藍綠議員都說不曾有過，國民黨議員私下說，作法不是很妥當；民進黨議員李宗翰說，此風氣一開其他議員都比照辦理，局處首長難道不困擾？這件事可受社會公評，對蔡育輝道歉也退回禮品的作法，則給予肯定。

議員 禮券 國民黨

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