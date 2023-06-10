雲林農業缺工破萬人 推機械化

雲林縣農業每年缺工1萬多人，又以蔬菜、蒜頭平均每月缺工1000多人最嚴重，然而，蔬菜面積未大幅增加，缺工成為影響菜價主因。為紓緩缺工，農委會推動蔬菜產業自動機械化標準作業流程，輔導成果顯示可降低4倍人力，效率提升6倍，還可避免產品運送過程造成損傷，農委會主委陳吉仲說，若機械化推動可大幅取代人工，有助平穩菜價。

雲林是國內重要蔬菜產區，為紓緩缺工，農委會輔導農事服務團推動蔬菜產業自動機械化，一貫標準作業流程比傳統栽種省6倍時間，陳吉仲說，配合後端冷鏈物流、銷售通路等整合才是成功產業。

立委劉建國、蘇治芬昨天與陳吉仲到二崙鄉示範農田「驗收」輔導成果。陳吉仲說，蔬菜產業需要很多人力，從整地、作畦、移植、田間管理到採收自動機械化可解決缺工，後續要推動種苗穴盤規格化，希望農民逐步改為機械化。針對農作面積較小農民，陳吉仲表示，農委會規畫輔導青農或代耕團體來做，提高年輕人投入農耕興趣，他強調，品質維持好，就能提高競爭力。

中央2017年開辦農業人力團紓緩農場缺工問題，累計超過9000家農場申請，每年調度人力約40萬人；青農胡振天在台南新化種1.5公頃高麗菜，他說，務農勞動力多是長者，種菜苗行距出現落差，引進全自動移植機後行距精準控制，勞力減輕、管理方便。

農機具李姓業者說，傳統人力栽種每分地需4至5人，種植時間4至5小時，機械化只需1人操作，每分地40至50分鐘，機器設備成本高，動輒就要百萬元，農民會願意投資嗎？胡振天認為，設備可透過補助、貸款解決資金問題，以長期效益來說值得。