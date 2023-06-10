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永康設儲能場遇反彈 廠商答應換地點

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
永康鹽行重劃區工業用地業者提出設置儲能設施，因周邊都是住商區，在民意反對下，市府溝通業者同意移到其他地方設置。圖／讀者提供
永康鹽行重劃區工業用地業者提出設置儲能設施，因周邊都是住商區，在民意反對下，市府溝通業者同意移到其他地方設置。圖／讀者提供

有業者在台南永康鹽行重劃區申請設置1620坪儲能場，議員昨質詢，該處為住商區，有國中及2處建案預計遷入逾千戶，設置儲能設施引發地方反彈，要求立即撤案。此外，市府應在2個月內完成儲能審查要點公告作業，明定儲能場需與學校醫院等公共設施保持一定距離。市長黃偉哲說，已與業者溝通協助另覓地點設置。

議員陳秋萍表示，儲能場將落腳在重劃區，但當地有鹽行國中，四周被住商區包圍，未來預期發展為數萬人新興區，造成地方恐慌，市府要顧及居住正義，她要求立即撤案。

「局處都推說儲能場與儲能設備相關是由中央核許」，陳秋萍批評，當地是住商區，根本就不適合設置儲能場，但去年12月6日為何新增公告，讓廠商拿到許可執照？背後是否有人施壓？另她要求市府應在2個月內完成儲能審查要點公告作業，針對消防、公安訂定相關規範，明定與學校、醫院等重要公共設施一定距離以上。

黃偉哲回應，永康儲能設置造成民眾、議員及里長疑慮，經溝通後，業者同意將另尋適當場所，市府立場和民眾一致，不會在永康鹽行設儲能設施，事實上，廠商已拿到許可執照也有委屈，會輔導到合法工業區設置。大眾對儲能設施有疑慮，需要時間讓民眾接受。

台南市經發局表示，考量永康區都會發展特性，工業廠區鄰近人口稠密住商區，將協助業者另尋適當場所，另將制定審查作業要點，包含業者申請前需先與地方溝通，案場周邊應留安全距離與隔離綠帶，審慎評估案場條件，加強儲能設施把關管理。

針對議員質疑市府去年新增公告讓業者拿到許可執照，都發局解釋，依照都市計畫法甲乙種工業區得設置公用事業設施，包括儲能場等，原本業者並未參加鹽行市地重劃，市府2022年補公告，業者是依法提出申請。

議員 重劃區 黃偉哲

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