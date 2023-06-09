首位女性登上聖母峰江秀真台江廟口開講 倡議山野教育

社大台江分校邀請台灣第一位女性登上聖母峰的江秀真老師，昨晚在海尾朝皇宮分享她攀登聖母峰、倡議登山學校的生命經驗，以及介紹登山素養，希望能夠協助每個人都能夠登山屬於自己「人生路上的聖山」，今天則前往踏查山海圳國家綠道東西口水利古道，江秀真說，這條水利古道有豐富的生態及地形，結合水庫歷史文化，非常適合台南地區親子山野教育步道。

社大台江分校表示，為深化山野教育，發展台灣山海圳國家綠道綠色遊學，邀請江秀真老師擔任廟口文化沙龍講座，江秀真建議台江分校師生，登山是長時間的運動，平時要鍛鍊體能，進行持久力的訓練，把握走路就是在休息的觀念，要節省體力的消秏，不要飆汗，才能走得流暢、走得走。

她說，在南美洲的阿空加瓜峰時，歷經生死交關時刻，平安歸來後，發願展開「行腳每一所學校」的演講行動，分享登山的生命體悟經驗，希望每個人皆能登上屬於自己「人生路上的聖山」。

跟著河流班學員許志祥表示，自己想學習登山知識，聽了江老師的生命經驗分享，才知道登山可以開闊身心，遇到困難的事，也能變簡單，只要有方法就能克服解決。

顏姓市民則說，聽見江老師介紹盲人登山故事，很震驚，覺得他們可以，我們一般人更應努力學習，也是有機會去爬高山。

江秀真今天由沈介文老師陪同下，實際踏查山海圳國家綠道的東西口水利古道，對水利古道擁有豐富的生態及地形，加上水庫歷史文化，距離適中，認為非常適合做為台南地區親子山野教育的步道，大家不用捨近求遠，先從認識家鄉的山開始，培養登山興趣及素養。