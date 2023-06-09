確診應試考5A++滿級分 台南溪北多校國中會考成績亮眼

112國中教育會考成績出爐，台南溪北地區多所學校表現亮眼，西港區的港明高中國中部有5人拿下5A++滿級分，達第一志願錄取標準超過百人，而麻豆區的黎明高中國中部也有6人得到5A++滿級分，其中還包括考前才確診的劉宥欣，為了保持體力，不再挑燈夜戰選擇補足睡眠，反而拿到優異成績，全校則有56人達到第一志願標準。

黎明高中今年共有林昱鋒、張瑋訓、劉宥欣、田謙容、戴貝臻、王家淇等6人在國、英、自、數、社五科獲得A++，每個人面對考試都有不同的「撇步」，比如蒐集錯題訂正、針對不熟的部分加強記憶等，有人則透過寫日記抒發壓力、每天替自己加油打氣，劉宥欣考前幾天確診，一度心情沮喪，但她很快調適心情，讓自己吃飽睡好多休息，也拿下好表現。

港明高中則有吳亞黛、莊景順、王柏穎、黃辰恩、詹淯翔等人拿到5A++滿級分，吳亞黛的雙親都是數學老師，遇到難解的題目都會耐心指導，王柏穎則認真學習，因為喜愛音樂，會透過參與學校樂團演奏轉換心情。