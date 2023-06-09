身障者成立晴天坊製作手工藝品 賣進關廟服務區
台南市政府勞工局輔導身心障礙者、原住民等特定對象設置的「晴天創意築夢坊」手工藝平台，今天在關廟服務區上架，市長黃偉哲感謝經營業者統一超商落實企業社會責任，關廟服務區南北站兩區都給予晴天坊手工藝品進駐，讓旅客在旅途中欣賞弱勢勞工的手工藝品，也歡迎到關廟服務區的各方人士以消費支持身障者就業。
勞工局長王鑫基說，晴天坊手工藝品採合作寄賣方式，商品陳列於雙邊服務台旁，有晴天坊看板供辨識、陳列創作者作品：慈光心智關懷協會帶領心智障礙朋友製作的「手工皂」、「沐浴皂」芳香療癒、及可愛小巧的「串珠飾品」。
革格工坊彭毓珍充滿在地意象的「台灣名勝古蹟」、「藍白拖」手製皮革鑰匙圈；艾布布個人工作室樂齡創作者石秋霞的「各式布製手工包」、「飲料杯提袋」、「面紙掛袋」等，都是精心製作熱銷商品，且保證物超所值。歡迎洽詢相關商品資訊，電話06-2991111轉分機8068劉小姐，或分機6786林小姐。
王鑫基指出，統一超商取得關廟服務區經營權後，重新規畫以「有鳳來儀齊聚關廟」為主題，融入原生自然環境與在地關懷情感，提供旅客及周圍城鎮能接近自然、輕鬆休憩景點。尤其感謝南北站都提供晴天坊手工藝品陳列，關廟服務區國三是北上第一站，更是通往南台灣入口門戶，南北站以人行天橋連接，帶來的旅客量、品牌曝光和銷售都值得期待。
統一超商表示，關廟服務區今年4月正式營運，服務區設計理念結合「鳳梨」、「棒球」、「竹編」在地三大特色，與在地知名藤編藝術家張永旺合作打造兩大裝置藝術，園區用心規畫休閒環境、以實際行動支持身心障礙者及弱勢勞工多元創業。
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