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歌手古家齊車禍遽逝粉絲悲傷 電台經理：他有大樹一樣的戰力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義男歌手古家齊上月19日驚傳車禍遽逝，享年31歲，日前家屬親友以基督教儀式辦告別式，親友悲慟，大批粉絲到他的臉書留言哀悼。圖／許家賓提供
嘉義男歌手古家齊上月19日驚傳車禍遽逝，享年31歲，日前家屬親友以基督教儀式辦告別式，親友悲慟，大批粉絲到他的臉書留言哀悼。圖／許家賓提供

嘉義男歌手古家齊上月19日驚傳車禍遽逝，享年31歲，日前家屬親友以基督教儀式辦告別式，親友悲慟，大批粉絲到他的臉書留言哀悼，古家齊曾經入選「第四季中國好聲音台灣區25強」，嘉義正聲電台經理許家賓不捨說，「但願這不是真的！古老師有大樹一樣的戰力。」

許家賓是國內藝人、歌星知名廣播節目主持人，他說，嘉義優秀男歌手不多，但是每一個都很拚，古家齊是其中之一，古家齊受邀在嘉義市跨年演唱，也是街頭藝人表演的老師，歌唱實力強，仍保持謙虛，車禍遽逝，年輕生命突然殞落，歌壇少了一位好聲音。

古家齊出身吳鳳科大吉他社，擁有好歌喉，喜愛演奏民謠吉他和歌唱，2015年入選第四季中國好聲音台灣區25強，2014、2015個人演唱會歌手，2019、2020年以嘉義歌手參演跨年晚會，曾在直播平台擔任網路歌手，喜歡編曲作詞、創作音樂，擁有嘉義、雲林、台中、台北的街頭藝人證照，經常在公開場合獻唱。

親友粉絲在臉書悲痛寫下：「進入靈堂瞬間眼淚不爭氣滑落下來」；「聽到消息嚇到跳起來，約好的聚會還沒實現、敲好的演出還沒舉行」；有人表示：「如今，你先離開我們。你的音樂依舊留在我心中。我把懷念留給你，眼淚就留在我心裡了」。

嘉義男歌手古家齊上月19日驚傳車禍遽逝，享年31歲，日前家屬親友以基督教儀式辦告別式，親友悲慟，大批粉絲到他的臉書留言哀悼。圖／取自古家齊臉書
嘉義男歌手古家齊上月19日驚傳車禍遽逝，享年31歲，日前家屬親友以基督教儀式辦告別式，親友悲慟，大批粉絲到他的臉書留言哀悼。圖／取自古家齊臉書
嘉義男歌手古家齊上月19日驚傳車禍遽逝，享年31歲，日前家屬親友以基督教儀式辦告別式，親友悲慟，大批粉絲到他的臉書留言哀悼。圖／取自古家齊臉書
嘉義男歌手古家齊上月19日驚傳車禍遽逝，享年31歲，日前家屬親友以基督教儀式辦告別式，親友悲慟，大批粉絲到他的臉書留言哀悼。圖／取自古家齊臉書

嘉義 跨年晚會 街頭藝人

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