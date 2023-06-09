快訊

烏克蘭大壩究竟誰炸的？基輔稱截獲一通關鍵電話 證明凶手是「他們」

林智堅抄襲案大和解！法院「調解高手」出馬 余正煌願撤告

強化幼兒保護 台南市提3大機制10方案

中央社／ 台南9日電
台南市長黃偉哲。圖／聯合報系資料照片
台南市長黃偉哲。圖／聯合報系資料照片

新北市某私立幼兒園爆發教保員疑餵幼童藥案引發關注，台南市長黃偉哲今天提出台南強化幼兒保護3大機制10項方案，市府教育局也前往相關教育集團台南市加盟園稽查。

黃偉哲下午在市議會質詢結束後接受媒體聯訪表示，新北市幼兒園餵藥案中，有疑似監視器畫面消失、隱匿證據狀況，台南市不允許類似狀況發生，讓家長安心的監視器設備會在公立幼兒園逐年加強。另外，若老師有不當管教或學校發生霸凌，第一時間就會稽查處理，以免時間一過證據消失或遭滅證。

他說，台南市政府已立即全面檢視現有的幼兒園教保管理機制，相關單位如教育局、社會局、衛生局等已跨局處整合，提出「強化幼兒保護3大機制10項方案」，務求做到平時預防，有案即查、屬實重罰的原則。

黃偉哲指出，預防機制包括「有家長委託才可餵幼兒服藥」，違反規定給幼兒服用有害藥品，一律裁處終身不得在幼兒園任教，並移送司法偵辦；第2是建立優質教保機構「裝設監視器認證標章」，對獲得認證標章的幼兒園提供裝設補助；第3是每年辦理教保服務場域安全檢查，即時發覺確保幼兒安全。

他說，第4項是台南市率先各縣市，將不當管教納入幼兒園每年度例行行政檢查項目，此作法獲監察院肯定，並推廣至全台；第5項是建立幼兒園內部自我管控機制，設定重要風險管理自我檢核指標（如幼兒餵藥、不當管教、身心虐待），由園長定期自我檢核，降低內部管理疏漏。

黃偉哲表示，處理機制則有3項方案，包括建立幼兒園發生兒少保護事件處理SOP；評估有違法嫌疑，依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」調查；及針對遭虐待兒童及監護人，提供後續追蹤治療關懷，衛生局也會不定期啟動管制藥品查察。

他說明，處罰機制方面有2項方案，包括提高不當管教案件裁罰基準，對情節重大的行為人，處以最高新台幣60萬元罰鍰，並由委員會認定為終身不得任教，對幼兒園得廢止設立許可並加重負責人罰鍰；教育局網站將設專區，公布違法幼兒園名稱、負責人及行為人姓名、違規事項、罰鍰金額。

幼兒園 黃偉哲

延伸閱讀

漁民喪命議員哽咽請命 黃偉哲允諾5千萬元加速鹿耳門溪清淤

新北餵藥案 黃偉哲暗酸侯友宜：第一時間要處理不能等滅證

台南永康鹽行儲能場地方反彈 黃偉哲：廠商已同意搬移

影／台南太陽光電等於黑金？黃偉哲以煤炭比喻「人心更黑」

相關新聞

確診應試考5A++滿級分 台南溪北多校國中會考成績亮眼

112國中教育會考成績出爐，台南溪北地區多所學校表現亮眼，西港區的港明高中國中部有5人拿下5A++滿級分，達第一志願錄取...

歌手古家齊車禍遽逝粉絲悲傷 電台經理：他有大樹一樣的戰力

嘉義男歌手古家齊上月19日驚傳車禍遽逝，享年31歲，日前家屬親友以基督教儀式辦告別式，親友悲慟，大批粉絲到他的臉書留言哀...

漁民喪命議員哽咽請命 黃偉哲允諾5千萬元加速鹿耳門溪清淤

台南市安南區鹿耳門溪出海口長年淤積，河道縮減，波浪淺化也影響漁民進出安全，數月前有一漁民在該處喪生，他的太太為了生計出海...

斥資30億 巴洛克風嘉義佐登妮絲城堡觀光工廠今揭牌

斥資30億打造的嘉義縣佐登妮絲城堡，日前通過經濟部觀光工廠評鑑，今天下午觀光工廠正式揭牌；縣長翁章梁表示，嘉義縣新的觀光...

台南學甲這社區三條河流經 水利局整建老舊水閘門居民免受淹水苦

汛期將至，為避免老舊水門有漏水、操作不易狀況，降低沿海地區淹水風險，南市府水利局加速辦理老舊水閘門更新改善工作，針對學甲...

迎獨角仙季推「獨嘉生態」之旅 嘉義市府公開獨角仙秘境

嘉義市頂庄里結合豐富人文歷史生態，打造自然生態園區，初夏蟬鳴，頂庄獨角仙季周日開跑，市府邀請民眾走訪頂庄，感受生態之美，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦