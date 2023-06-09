強化幼兒保護 台南市提3大機制10方案

新北市某私立幼兒園爆發教保員疑餵幼童藥案引發關注，台南市長黃偉哲今天提出台南強化幼兒保護3大機制10項方案，市府教育局也前往相關教育集團台南市加盟園稽查。

黃偉哲下午在市議會質詢結束後接受媒體聯訪表示，新北市幼兒園餵藥案中，有疑似監視器畫面消失、隱匿證據狀況，台南市不允許類似狀況發生，讓家長安心的監視器設備會在公立幼兒園逐年加強。另外，若老師有不當管教或學校發生霸凌，第一時間就會稽查處理，以免時間一過證據消失或遭滅證。

他說，台南市政府已立即全面檢視現有的幼兒園教保管理機制，相關單位如教育局、社會局、衛生局等已跨局處整合，提出「強化幼兒保護3大機制10項方案」，務求做到平時預防，有案即查、屬實重罰的原則。

黃偉哲指出，預防機制包括「有家長委託才可餵幼兒服藥」，違反規定給幼兒服用有害藥品，一律裁處終身不得在幼兒園任教，並移送司法偵辦；第2是建立優質教保機構「裝設監視器認證標章」，對獲得認證標章的幼兒園提供裝設補助；第3是每年辦理教保服務場域安全檢查，即時發覺確保幼兒安全。

他說，第4項是台南市率先各縣市，將不當管教納入幼兒園每年度例行行政檢查項目，此作法獲監察院肯定，並推廣至全台；第5項是建立幼兒園內部自我管控機制，設定重要風險管理自我檢核指標（如幼兒餵藥、不當管教、身心虐待），由園長定期自我檢核，降低內部管理疏漏。

黃偉哲表示，處理機制則有3項方案，包括建立幼兒園發生兒少保護事件處理SOP；評估有違法嫌疑，依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」調查；及針對遭虐待兒童及監護人，提供後續追蹤治療關懷，衛生局也會不定期啟動管制藥品查察。

他說明，處罰機制方面有2項方案，包括提高不當管教案件裁罰基準，對情節重大的行為人，處以最高新台幣60萬元罰鍰，並由委員會認定為終身不得任教，對幼兒園得廢止設立許可並加重負責人罰鍰；教育局網站將設專區，公布違法幼兒園名稱、負責人及行為人姓名、違規事項、罰鍰金額。