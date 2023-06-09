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漁民喪命議員哽咽請命 黃偉哲允諾5千萬元加速鹿耳門溪清淤

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員黃麗招今天在議場哽咽為漁民請命，指有漁民喪生鹿耳門溪出海口 ，太太為了生計出海也險些喪命，市長黃偉哲允諾做束流工程清淤。記者吳淑玲／攝影
台南市議員黃麗招今天在議場哽咽為漁民請命，指有漁民喪生鹿耳門溪出海口 ，太太為了生計出海也險些喪命，市長黃偉哲允諾做束流工程清淤。記者吳淑玲／攝影

台南市安南區鹿耳門溪出海口長年淤積，河道縮減，波浪淺化也影響漁民進出安全，數月前有一漁民在該處喪生，他的太太為了生計出海，日前也在該處遭浪打入水中，幸好有其他船隻經過救起。議員黃麗招今天在議會總質詢時，眼眶發紅哽咽為漁民請命，盼能用束流工程取代抽砂疏濬。市長黃偉哲承諾若中央無法補助5千萬的束流工程經費，由市府全程負責進行該工程。

黃麗招說，鹿耳門溪出海口淤積嚴重，也多次在議會質詢要求市府重視，賴清德市長任內曾到現場勘查，水利局並委託成功大學對該處淤積進行監測調查研究計畫，當時結論是以徹底清濬的束流工程及抽砂清濬二種，市府囿於經費，從105到111年總計花了2760餘萬元疏濬，束流工程一直沒做。

黃麗招以101年與112年的鹿耳門溪出海口空照圖對比，指出現今的出海口淤積嚴重到形成沙灘還長樹木，僅留一窄道，漁民只能利用漲潮進出，數月前有一位漁民在鹿耳門溪出海口遭波浪打下船筏滅頂，他的太太為了生計也出海捕魚，同樣在該出海口遭海浪打入海中，幸好旁邊有一漁船緊急伸出援手救起來。

黃麗招質詢時播放6月3日拍的影片，船筏在大浪中險象環生，不禁眼眶發紅，哽咽說，原1年2次的清淤，今年4月因原物料及工資漲價停頓，迄今未清淤。她希望市府重視該地漁民生命財產安全，如果中央無法補助束流工程經費，希望市府能以市預算施工。

黃偉哲表示，鹿耳門溪是有歷史文化的場域，針對漁民生命財產安全將積極評估，若中央單位無法經費補助，未來市府將會來重新評估編列預算。

水利局長韓榮華說，水利局規畫辦理「台南市鹿耳門溪口減淤改善工程」，內容包含束流工設置、航道疏濬及後續成效監測，去年年3月4日基本設計完成，經費約5050萬元，已提報第7批次全國水環境改善計畫，積極向水利署爭取經費中。

農業局說明，辦理鹿耳門溪出海口航道疏浚清淤工程，從102至110年間每年概約編列經費為350至500萬元，疏浚土砂數量約為2萬至2萬5千立方公尺，因海岸線遼闊無屏障，僅能勉強以漁船出入航道，施予局部疏浚。為盡量符合漁民疏浚需求，去年度起增加經費為800萬元、疏浚土砂數量約為4萬立方公尺。

另外，根據漁民建議自107年度起每年度分為上半年與下半年兩次進行疏浚，施工說明會由漁民依養殖作業季節提出日期，承攬廠商配合進行疏浚。

台南市議員黃麗招今天在議場哽咽為漁民請命，指有漁民喪生鹿耳門溪出海口 ，太太為了生計出海也險些喪命，市長黃偉哲允諾做束流工程清淤。記者吳淑玲／攝影
台南市議員黃麗招今天在議場哽咽為漁民請命，指有漁民喪生鹿耳門溪出海口 ，太太為了生計出海也險些喪命，市長黃偉哲允諾做束流工程清淤。記者吳淑玲／攝影

漁民 水利局

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