斥資30億 巴洛克風嘉義佐登妮絲城堡觀光工廠今揭牌

斥資30億打造的嘉義縣佐登妮絲城堡，日前通過經濟部觀光工廠評鑑，今天下午觀光工廠正式揭牌；縣長翁章梁表示，嘉義縣新的觀光產業聚落將在大埔美園區孕育發展，帶動嘉義縣觀光產業。

縣長翁章梁、大林鎮長許有疆、縣議員江志明、吳思蓉等民代出席揭牌；佐登妮絲城堡自去年10月1日開園，迄今入園已超過百萬人次，成全台最夯觀光景點之一。

翁章梁致詞說，最擔心被問到2件事，第一是極光哈密瓜哪裡買得到？第二是詢問他，縣長有佐登妮絲城堡的門票嗎？就連自己的孩子也曾問過他，「爸爸，你有門票嗎？」逗得全場大笑。

翁章梁也說，隨著佐登妮絲城堡觀光工廠揭牌，也將成為未來另一個指標，大埔美精密機械園區是嘉義縣自力開發的工業區，園區已有超過100家廠商生產營運。

除佐登妮絲城堡外，未來陸續有康倪美學莊園、豆之家食品、宥泓巧克力、嘉楠食品及比菲多食品等數家廠商，一起加入觀光工廠序列，帶動嘉義縣觀光產業。

佐登妮絲集團總經理陳佳琦說，試營運至今已超過百萬入園人次，讓大家來這裡能有一秒到歐洲的感受，歡迎大家來「台版的小型迪士尼」佐登妮絲城堡拍美照，收獲滿滿幸福回憶。

嘉縣府表示，佐登妮絲城堡取得觀光工廠評鑑認證，也同時榮獲美國LEED綠建築黃金認證，也已完成公有停車場搭設太陽能遮雨棚，並引進電動車充電樁，還開設2條大埔美幸福小黃公車路線。