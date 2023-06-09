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台南師校園離奇墜樓亡 家屬對死因無異議

聯合報／ 記者莊曜聰 ／台南即時報導
台南市一名男師在校墜樓身亡，警方調查後無外力介入，家屬對死因並無異議。圖／翻攝照片
台南市一名男師在校墜樓身亡，警方調查後無外力介入，家屬對死因並無異議。圖／翻攝照片

台南市一處小學上午發生蔡姓男師墜樓身亡的不幸意外，事發前這名男師因身體不適前往保健室休息，卻突然間起身跑走，同仁趕緊追出卻沒能跟上他，沒想到蔡男隨後從4樓墜落，當時正是上課時間，校方立即通報警消，但蔡男送醫後仍傷重不治，警方調查後排除外力介入，稍晚將進行相驗程序，據悉家屬對死因並無意見。

南市消防局今天上午9時12分接獲報案，某國小校園有人從高處跌落，立刻派遣轄區消防分隊2車4人到場救援，發現一名男子倒臥地面，已經沒了呼吸心跳，立刻CPR急救並將人送往安南醫院救治，最後仍回天乏術。

據了解，該名墜樓的蔡姓男子36歲，是該校體育老師，與同事互動良好，平時住在學校宿舍，放家時才會回家，近日因籌辦學校畢業典禮較為忙碌，昨天下午還向校方請病假，今天在父親載送下照常到校，但第一堂課時就感到身體不舒服、渾身無力，在同事攙扶下前往一樓保健室休息。

護理師先是詢問蔡男狀況，又撥電話通知家屬，對方起初以為是詐騙集團，還回說不認識蔡男，這時蔡男突然躁動，起身衝出保健室，陪同的老師見狀趕緊追出，沒想到蔡男一溜煙不見人影，隨後就傳出墜樓，事發處剛好有兩個班級在上課，有少數師生目擊，心情受影響。

校方第一時間即啟動輔導機制，安撫師生情緒，並發訊息通知家長，後續若發現小朋友有情緒不穩情形，需要加強關懷，可與導師或輔導室聯絡；蔡男家屬先到醫院處理相關事務，下午才到警所製作筆錄，僅提到近日蔡男有精神不濟情形，對死因並無異議。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

情緒 詐騙集團

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