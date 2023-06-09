台南學甲這社區三條河流經 水利局整建老舊水閘門居民免受淹水苦
汛期將至，為避免老舊水門有漏水、操作不易狀況，降低沿海地區淹水風險，南市府水利局加速辦理老舊水閘門更新改善工作，針對學甲區14號水閘門編列500萬元改建，改建工程已經順利完工，學甲區三慶里社區居民可望免去淹水之苦。
水利局指出，學甲三慶社區北臨八掌溪、南濱急水溪，又有新田寮排水，其中學甲14號水閘門在三慶里紅港橋上游約40公尺處，主要功能在於收集社區雨水後，排往新田寮排水，在當地防洪排水相扮演重要角色，近年則因結構老化，出現防潮功能不佳、外水滲入現象，影響防洪功能。
南市府水利局對此籌措經費500萬元，辦理閘門更新改善工程，工程在今年2月開工，5月底完工，完工後搭配移動式抽水機，可避免外水倒灌，操作上也更為便利，可保護學甲區三慶里社區約1300餘人。
水利局表示，工程為堤內老舊水門結構重建及堤外箱涵出口渠底改善兩部分，更新兩扇直提式水閘門、自動閘門，以及吊門機整修、箱涵淤泥清除等工作，改建後提升水門操作便利性及水密性，並更新水門旁臨時抽水機房舊有管路，避免外水高漲時內水無法排出之情形，保障民眾生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言