迎獨角仙季推「獨嘉生態」之旅 嘉義市府公開獨角仙秘境

嘉義市頂庄里結合豐富人文歷史生態，打造自然生態園區，初夏蟬鳴，頂庄獨角仙季周日開跑，市府邀請民眾走訪頂庄，感受生態之美，周日獨角仙季秘境旅遊開幕到逛低碳市集、聆聽在地小小導覽員解說。

頂庄社區有具特色、由糖鐵軌道轉型自行車道，沿線可見解說立牌，是南台灣知名的生態社區，近年結合生態環境教育，與鄰近嘉北國小、北興國中合作，培育解說員，今年獨角仙秘境小旅遊周日上午開跑，由小小導覽員解說，邀集在地小農及店家、文創商店擺攤，以環保及生態為主軸，呼應聯合國永續發展目標。

頂庄里長莊天基說，頂庄利用園區淨化水道，改善牛稠溪北排水廢水環境汙染，推廣友善農法、減少農藥，達自然環境保護，頂庄榮獲環保署低碳認證銀級里，復育獨角仙有成，社區成為「獨角仙秘境」，吸引許多親子、鄰近社區參訪熱門景點。