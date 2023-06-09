服務處喬遷被控向官員「索禮」 蔡育輝道歉全數退回現金

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝上周日喬遷服務處，廣發邀請卡向台南市政府各局處首長要求「惠賜」設備及用品，引起社會熱議，蔡育輝今天再度強調，原本只是與官員良性互動的禮尚往來，卻被汙名化，讓他有理說不清，已決定將禮品全數折算現金退回，已通知各局處下午來領回。

台南市民進黨議員周嘉韋、蔡筱薇及李宗翰昨天召開記者會抨擊蔡育輝根本是巧立名目索取設備、禮券，甚至現金，指蔡育輝服務處喬遷，逾30萬設備禮券全民買單。

蔡育輝表示，這次為了想提供選民六星級的服務品質，選擇將服務處喬遷，並發貼邀請官員參與，因為，平日跟官員相處融洽，婚喪喜慶等重要日子，他也會送官員們蘭花、水果、咖啡等禮品，並請官員們吃飯，這是非常單純的禮尚往來，怎知會變調？