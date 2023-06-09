農村高齡嬤手抖種菜位置難抓準 出動利器解危機

雲林縣是國內重要蔬菜產區，為紓緩農村缺工，農委會輔導農事服務團推動蔬菜產業自動機械化，一貫標準作業流程不僅省人工，也比傳統栽種省下6倍時間，主委陳吉仲認為，配合後端冷鏈物流、銷售通路等整合，這才是成功的產業。

中央2017年開辦農業人力團舒緩全台農場的缺工問題，累計有超過9000家農場申請，每年調度人力約40萬人，顯見常態型及季節性缺工都有迫切需求。

25歲青農胡振天在台南新化種植1.5公頃的高麗菜，他坦言，農村務農勞動力多是七老八十的長者，高齡者的體力不比一般人，種下的菜苗行距會出現落差，後來引進全自動移植機，自動化後行距精準控制，勞力減輕、管理方便，也能做更多事。

不過機械化可讓人力成本下降，也能做到省工省時，也更有時間精盡其他面向；農機具李姓業者說，傳統人力栽種每分地約需4至5人，種植時間4至5小時左右，但機械化只需1人操作，每分地也只要花40至50分鐘。

但機器設備的成本不低，動輒100萬元，農民會願意投資嗎？胡振天認為，設備可以透過補助、貸款解決資金問題，以長期效益來看很值得，農作面積夠大者，回本不是問題。

立法委員劉建國、蘇治芬今與陳吉仲至二崙鄉示範農田「驗收」輔導成果。陳吉仲表示，蔬菜產業的過程需要很多人力，從整地、作畦、移植、田間管理到採收的自動機械化可以解決缺工，他認為，後續要推動種苗穴盤規格化，希望農民也能在過程中逐步改為機械化。