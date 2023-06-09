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揮別吳鳳公園、紀念園區荒廢樣 地方盼辦嘉義博茶會

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
台18線旁中埔鄉吳鳳公園荒廢10多年，地方盼今年博茶會能再此舉辦，恢復榮景。記者呂慧瑜／攝影
台18線旁中埔鄉吳鳳公園荒廢10多年，地方盼今年博茶會能再此舉辦，恢復榮景。記者呂慧瑜／攝影

阿里山公路台18線旁中埔鄉吳鳳公園與吳鳳紀念園區荒廢10多年，縣府多次招商未果，因對地方極具意義，許多鄉民向鄉長李碧雲及議員羅士洋陳情，盼今年嘉義博茶會能爭取評估此處舉辦，恢復往日榮景。

文觀局長徐佩鈴表示，建議地點都會納入評估，將安排到場2園區現勘，博茶會舉辦地點仍以茶產區為主較佳，另場地的空間及停車場大小都是今年評估因素之一。

由縣府管理的吳鳳公園及吳鳳紀念園區自2012年休園至今缺乏管理、雜草叢生，2012年12月休業至今，經發處多式招商但都失敗告終，去年公園終於OT出去，廠商正施工中，將開連鎖超商。

中埔鄉長李碧雲表示，園區是知名已故建築大師漢寶德閩式建築作品，日前母親節她有做修復整理辦活動後，民眾找回往日回憶，紛紛盼能活化，再度成阿里山公路新亮點。

李碧雲說，紀念園區停車廣場大，內又有古樸圳河及大樹，若縣府順利整理完善，辦博茶會，此將能成為全國唯一據有閩式庭園建築景觀的茶席空間，將成很棒的嘉義觀光產業軸線。

議員羅士洋也說，接到很多鄉親的盼望，2處建築特別的園區，真的荒廢太久太可惜了，縣府真的不要再放著了，他會積極跟縣府爭取來這裡辦茶博會，恢復往日榮景。

台18線旁中埔鄉吳鳳紀念園區荒廢10多年，地方盼今年博茶會能再此舉辦，恢復榮景。記者呂慧瑜／攝影
台18線旁中埔鄉吳鳳紀念園區荒廢10多年，地方盼今年博茶會能再此舉辦，恢復榮景。記者呂慧瑜／攝影
台18線旁中埔鄉吳鳳紀念園區荒廢10多年，地方盼今年博茶會能再此舉辦，恢復榮景。記者呂慧瑜／攝影
台18線旁中埔鄉吳鳳紀念園區荒廢10多年，地方盼今年博茶會能再此舉辦，恢復榮景。記者呂慧瑜／攝影
台18線旁中埔鄉吳鳳公園荒廢10多年，地方盼今年博茶會能再此舉辦，恢復榮景。記者呂慧瑜／攝影
台18線旁中埔鄉吳鳳公園荒廢10多年，地方盼今年博茶會能再此舉辦，恢復榮景。記者呂慧瑜／攝影

建築 阿里山

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