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毛小孩市場興嘉市友善店家增 餐廳還供寵物鮮食餐

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
米克斯寵物友善餐廳提供毛小孩餐點服務，讓主人與毛小孩一起用餐。圖／米克斯寵物友善餐廳提供
米克斯寵物友善餐廳提供毛小孩餐點服務，讓主人與毛小孩一起用餐。圖／米克斯寵物友善餐廳提供

少子化，養毛小孩寵物市場卻興盛不衰，嘉義市政府推動寵物友善城市，最近首座寵物公園啟用，看好寵物市場，市區陸續有大型寵物店營業，去年市府推出「寵物友善空間」認證標章，至今已有42家友善寵物餐廳、旅宿業加入，有餐廳經營毛小孩鮮食供餐，飼主誇帶毛小孩吃大餐，不再煩惱毛小孩沒去處。

議員林煒軒臨時會提案，要求市政府提高飲食及旅宿店家申請「寵物友善認證，設定可行的目標，編列宣傳輔導預算，因市政府2022年5月起，推動寵物友善店家，整合寵物友善空間地圖，供市民、遊客查閱，但至3月20日止，加入寵物友善飲食餐廳類僅16家、旅宿類僅4家，數量少，市府應加速推動提升，將嘉市打造成寵物友善城市，林煒軒建議探討店家申請誘因及申請流程、檢視政策執行效益，獲議會通過。

市府建設處農牧科說，目前已有42家餐廳旅宿業加入，店家陸續增加中，寵物友善店家名單地址登載在「愛嘉義ＡＰＰ」獨家服務專區，寵物友善店家位在西區青年街小巷弄的米克斯寵物友善餐廳，與同業者不同的是，業者為讓寵物吃的安心，店內提供毛小孩餐點服務，讓主人與毛小孩一起用餐。

農牧科說，加入寵物友善店家可獲市府發給認證標章，張貼店外供客人識別，店家公布「愛嘉義ＡＰＰ」宣傳，餐廳、旅宿業者對加入寵物友善店家大多持正面態度，不加入主因是空間配置，擔心影響其他客人食宿，加入業者大多不提供毛小孩鮮食，附加食宿條件要主人用牽繩、貓狗籠等，寵物友善服務包括可落地寵物專用餐具、寵物飲水、寵物餐、防汙墊、寵物奔跑空間等。

米克斯寵物友善餐廳提供毛小孩餐點服務，讓主人與毛小孩一起用餐。圖／米克斯寵物友善餐廳提供
米克斯寵物友善餐廳提供毛小孩餐點服務，讓主人與毛小孩一起用餐。圖／米克斯寵物友善餐廳提供
加入寵物友善店家可獲嘉市府發給認證標章。圖／嘉市府提供
加入寵物友善店家可獲嘉市府發給認證標章。圖／嘉市府提供
米克斯寵物友善餐廳提供毛小孩餐點服務，讓主人與毛小孩一起用餐。圖／米克斯寵物友善餐廳提供
米克斯寵物友善餐廳提供毛小孩餐點服務，讓主人與毛小孩一起用餐。圖／米克斯寵物友善餐廳提供
加入寵物友善店家可獲嘉市府發給認證標章。圖／嘉市府提供
加入寵物友善店家可獲嘉市府發給認證標章。圖／嘉市府提供
加入寵物友善店家可獲嘉市府發給認證標章。圖／嘉市府提供
加入寵物友善店家可獲嘉市府發給認證標章。圖／嘉市府提供

寵物 毛小孩 餐廳 嘉義

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