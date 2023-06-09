毛小孩市場興嘉市友善店家增 餐廳還供寵物鮮食餐

少子化，養毛小孩寵物市場卻興盛不衰，嘉義市政府推動寵物友善城市，最近首座寵物公園啟用，看好寵物市場，市區陸續有大型寵物店營業，去年市府推出「寵物友善空間」認證標章，至今已有42家友善寵物餐廳、旅宿業加入，有餐廳經營毛小孩鮮食供餐，飼主誇帶毛小孩吃大餐，不再煩惱毛小孩沒去處。

議員林煒軒臨時會提案，要求市政府提高飲食及旅宿店家申請「寵物友善認證，設定可行的目標，編列宣傳輔導預算，因市政府2022年5月起，推動寵物友善店家，整合寵物友善空間地圖，供市民、遊客查閱，但至3月20日止，加入寵物友善飲食餐廳類僅16家、旅宿類僅4家，數量少，市府應加速推動提升，將嘉市打造成寵物友善城市，林煒軒建議探討店家申請誘因及申請流程、檢視政策執行效益，獲議會通過。

市府建設處農牧科說，目前已有42家餐廳旅宿業加入，店家陸續增加中，寵物友善店家名單地址登載在「愛嘉義ＡＰＰ」獨家服務專區，寵物友善店家位在西區青年街小巷弄的米克斯寵物友善餐廳，與同業者不同的是，業者為讓寵物吃的安心，店內提供毛小孩餐點服務，讓主人與毛小孩一起用餐。