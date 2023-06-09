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憂升壓站帶來輻射水 雲林口湖自救會陳情促遷

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣口湖鄉反變電站自救會昨天至縣議會遞交請願書，希望縣府介入協助處理太陽能光電在謝厝村設升壓站一案。圖／民眾提供
雲林縣口湖鄉反變電站自救會昨天至縣議會遞交請願書，希望縣府介入協助處理太陽能光電在謝厝村設升壓站一案。圖／民眾提供

太陽能光電業者在雲林口湖鄉謝厝村興建升壓站，居民質疑離淨水場太近，憂心電力輻射影響健康及汙染水源，組自救會多次要求遷離，但業者仍取得能源局許可開始施工；自救會昨到議會遞交請願書，質疑業者選在下崙村開說明會，不符規定，縣長張麗善接受陳情，指示建設處協助處理。

自救會會長蘇東明率謝厝村民到議會遞交請願書，多名議員接受陳情，張麗善也與村民對談了解訴求。蘇東明說，業者去年底在謝厝村動工興建升壓站，村民卻在今年初才得知，反對聲浪四起。

自救會指出，業者規畫的案場涵蓋多個村莊，其中升壓站設在謝厝村，業者卻選在下崙村辦說明會，與會的居民不多，質疑程序不符規定，且業者兩度召開協調會，居民都強烈反對，鄉公所協調也無共識，業者仍持續施工，居民到工地外拉布條抗爭，要求停工並遷移他處，也無下文。

自救會求助縣府及縣議會，盼將地方心聲傳達給中央。張麗善說，縣府建設處上月22日已將陳情意見轉給能源局，仍無回應，會持續向中央反映，也建議中央對於能源政策有更明確規定，並要求廠商遵循。

自救會 張麗善 口湖鄉

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