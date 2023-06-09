台南恐怖人行步道…連鎖地磚高低差 婦絆倒手骨折

台南市多處人行道和公園廣場鋪設的連鎖磚，容易出現高低落差，路面不平，常造成行人不慎跌倒受傷，市議員質詢指上月安南區婦人在公園被地磚絆倒手骨折，之前也有小朋友跌倒撞斷牙齒，民眾多自認倒楣，但難道市府沒責任？市長黃偉哲說，連鎖地磚易形成公安意外，已要求盡量不用連鎖磚；工務局說，人行道和公園都有投保，會協助理賠或國賠，也將檢討地磚鋪面材質，避免意外發生。

議員李中岑在議會指出，56歲黃姓女子5月5日晚上，在安南區梅花友愛公園步道散步，因連鎖磚有高低差踢到跌倒，手部撐地造成骨折，送急診後診斷為閉鎖骨折、四肢多處擦挫傷、右胸部挫傷，住院進行固定手術，還要休養3個月。

李中岑說，許多人行道及公園步道、廣場連鎖磚，都有高低差及破損情況，公園是老人和小孩，還有坐輪椅的老人家使用率高，但連鎖磚不是下陷就是嚴重的落差，加上材質問題易破損，工務局應積極處理。

黃偉哲表示，連鎖磚多是早期所做的，易有公安問題，他任內很少使用，先前也有議員反映安平天后宮前廣場連鎖磚，易造成民眾意外，會積極去改善。

工務局表示，將針對可能造成年長者或幼童行走安全疑慮的連鎖磚，進行檢討並改善。經勘查後，如有改善面積較大或有改變鋪面材質需求，將編列預算或向中央單位爭取經費辦理改善，以提供市民良好的用路環境。

市府平時定期派員巡查轄管道路及人行道，也設有24小時道路修補通報專線(06)215-5555，值班人員於接獲民眾通報後，會立即調派人員辦理搶修工作，以維護用路人的安全。