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台南3歲女童事故路口 斑馬線退縮了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南3歲女童事故的北區成功與忠義路口，斑馬線退縮4公尺，提升行人過馬路安全。記者吳淑玲／攝影
台南3歲女童事故的北區成功與忠義路口，斑馬線退縮4公尺，提升行人過馬路安全。記者吳淑玲／攝影

台南市3歲女童5月8日在北區忠義路和成功路口斑馬線上遭撞不治，激起全國重視行人安全，市府5月底在事故路口設行人專用時相，本周完成退縮行穿線與增設庇護島，避免轉向車流與行人產生衝突，網友比較改善前後的路口，直說「不難發現原本斑馬線的位置是多危險！」行人表示可安心過馬路了，有駕駛說路緣也要外推，才能增加視角，避免右轉車看不到行人。交通局說還要與工務局研商討論。

忠義路和成功路口西側女童事故路口，斑馬線退縮約4公尺，網友說，新斑馬線位置讓駕駛能在車身回正時才通過斑馬線，即使犯錯，也有很大機會降低傷害。「希望別再因有人犧牲才想改變，好的道路工程，真的不是好看而已，而是扎扎實實保護每一條人命」。

交通局表示，將持續盤點重要路口，目標年底前完成20處行穿線退縮或增設行人庇護島，100處路口設行人專用時相或綠燈早開，透過交通工程將車輛與行人在路口可能產生衝突減到最低。

有民眾認為，目前只有事故一側調整，另一側行穿線還是緊貼路口，質疑只做一半，交通局表示，經該路口死亡事故會勘各單位研議各項可行改善措施，優先採用行人專用時相提升行人穿越路口安全，並搭配西側路口打除局部分隔島增設庇護島及行穿線退縮之工程改善。

至於其餘三側路口後續再納入行人空間整體改善計畫，根據分隔島與行穿線可退縮空間及與上游路口距離等條件進行評估，並依據整體改善計畫之優先順序辦理。

交通局說，台南現有1293處路口有行人專用號誌，今年起預算提升4倍至4000萬，設置速度將增加4倍，每年可增設80處，預計2025年可達到1530處路口。

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