大膽用槍制伏掃射槍擊犯 警政署長南下南市警局頒獎
台南市政府警察局第六分局本月2日掃射20多槍，警方趁隙反擊3槍，歹徒被擊中臀部2槍就擒，警政署長黃明昭今下午南下南市警局刑案慰勉金，肯定同仁對南市治安努力與辛勞。
黃明昭下午率防治組組長陳百祿、督察室主任顏旺盛、刑事警察局局長李西河等人南下開「社區警政再出發、精進警風紀作為、清源專案2.0、掃黑及打詐座談會」高層視導座談會，南市警局長廖宗山率市警局幹部及各警分局長與會。
黃明昭並頒發警察局團體慰勉金、各分局及刑大近期偵破刑案慰勉金。其中近日第六警分局立即破獲並制伏公然開槍挑釁犯嫌，肯定南警大膽用槍，及時穩定民心。
黃明昭也說，社區警政應從服務民眾角度出發，透過協助解決問題，建立與民眾「信任」關係，建立互信，進而主動通報，達到警民共治，是「推動社區警政再出發工作」最大目的；並再次強調警風紀重要性，要求各級主官(管)要落實走動式管理，深入掌握員警工作及生活狀況。
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