雲林153縣道5年奪8命 縣府：規劃專案爭取中央協助

交通是國人最關切的議題之一，雲林153縣道鄰近台78線快速道路，是東勢及麥寮2鄉的交通要道，不過此路段交通事故頻傳，近5年因車禍死亡8人，縣議員蔡永富今在縣議會質詢，該路段道路品質不佳，要求縣府改善並加強交通號誌或指引，不要讓「人命換安全」重演。

蔡永富質詢時指出，153縣道除是2鄉之間的重要道路，也連接六輕聯外道路，但路面多處凹凸不平、坑坑疤疤，有些路基不穩定，部分路段的號誌、標牌也不夠清楚，以致大小車禍不斷，今年至今已奪走1條人命，希望縣府重視並改善。

縣長張麗善答詢表示，153縣道早自己擔任立委時就爭取「六輕周邊聯外道路工程專案專款」，由當時的縣政府執行，但此路段的路基確實不穩定，上任後也分段進行養護工程，會持續盤點迫切改善之處，規畫專案爭取中央的協助。

縣議員張庭綺補充指出，先前她曾會勘3處重要路口，建議增設監視器，但最終未獲縣府核定施作，希望縣府能理解是為了追究車禍發生的瞬間而設，站在同理心角度愛屋及烏，可以同意執行。