服務處喬遷遭控向官員索禮物 台南議員：送禮是禮尚往來
針對台南民進黨議員指控服務處喬遷要求局處首長送禮及禮券等，國民黨議員蔡育輝澄清表示，他服務處喬遷是為了提供選民和官員優質的服務空間，擔任6屆議員平日就會送官員農產品，幫忙打氣也促銷，喬遷發函，官員送禮是禮尚往來，所有禮品全用於服務處，官員選民協調也在服務處，何來盜賣占為己有？
蔡育輝指出，6任議員任內，跟官員相處融洽，婚喪喜慶等重要日子，他就會送官員們蘭花、水果、咖啡等並請吃飯，一方面是幫農友促銷台南在地的農產品，另一方面是幫官員打氣，服務處喬遷在民間是大喜，發出邀請函請官員們同賀，基於人情義理，官員禮尚往來，是人之常情，怎會是巧立名目向公務員索禮品，官員送的現金和禮券全都用於服務處服務，因為新的服務處非常優質。
蔡育輝說，選民都說新的服務處是六星級服務處，官員們在這處理選民陳情，氣氛好協調的非常順利，這是在幫是政府的忙，何來占為己有？更何況市府團隊沒有送冷氣、沒有送冰淇淋機，有沒送沙發，民進黨3位議員爆料根本是誣指，根本是竹竿接菜刀，把他的辦公室和服務處混為一談。故意拿喬遷送禮的人情義理，扭曲為盜賣占為己有，為捍衛清白他會依法行事。
民進黨議員李宗翰說，蔡育輝服務處就是根據邀請函上的地址，據他們了解，收到邀請函的人送的電風扇就有10支，還有人送至少20個杯子，蔡育輝能保證所有物品沒有做為私用？他們只是提出合理懷疑，議員以服務處喬遷就可以向局處首長索禮嗎？有人捐5千蔡育輝嫌少打電話抱怨，就加碼到8千元，這難道是「禮尚往來」？且此風氣一開其他議員都比照辦理，局處首長難道不困擾？這件事可受社會公評。
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