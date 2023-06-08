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嘉義山區李子成熟 吸引遊客上山體驗採果樂

中央社／ 嘉義縣8日電

目前正是李子成熟季節，嘉義阿里山鄉、梅山鄉李子樹結滿整串果子，吸引不少人上山採果一日遊；嘉義縣農業處指出，山區李子產季集中在5、6月，想體驗採果樂民眾要把握時間。

嘉義縣農業處農林作物科人員今天告訴中央社記者，嘉義縣種植李子的面積約14.8公頃，主要分布在阿里山鄉、梅山鄉與竹崎鄉，1月開花，5月果子開始成熟，每年這個時節都會吸引不少遊客上山採果。

陳姓婦人近日就與女兒同事20幾人，一同到阿里山鄉豐山村採李子；她說，這裡的李子果園採有機種植，一邊採果還能一邊吃，紅肉李口感較脆，黃肉李口感較軟，都香甜可口。

葉姓遊客說，李子結果是一整串的，整株樹都結滿李子，第一次看到的人都會很驚訝，20幾年前他首次到豐山村採李子後，幾乎年年都會上山，也為了看滿山滿谷都是李子的景觀，雖然路途有些遠，要花2個小時以上的車程，但樂此不疲。

農業處指出，嘉義縣除了豐山，還有幾處李子的觀光果園，有興趣上山採果的民眾可上網搜尋，到6月底前應該都有李子可採。

嘉義 阿里山

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