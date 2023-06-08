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台西鄉第一個中山路老街再造 榮獲國內外多項大獎
雲林縣台西鄉中山路完成老街再造，重現早年海口庄「台西第一街」人文、地景風華，最近連獲多項國內外設計獎及國家卓越建設獎等獎項肯定，雲林縣府表示，國境之西的台西言區中山路原本老舊不堪，老屋傾頹，經引進宜梧社區改造成功經驗，透過設計師細膩設計已重現風華，期待造街成功能注入更多活水，帶動觀光。
位於國境之西的台西鄉早年漁港貿易興盛，人口最多時曾逾5萬人，市區的中山路有「台西第一街」之稱，繁華一時，時空變遷，如今僅剩2萬餘人，第一街也凋零沒落，雲林縣政府兩年多前向中央爭取再造計畫，引進成功的口湖椬梧社區再造經驗，重新活化台西老街。
去年委由水牛設計部落公司設計完工，成為打卡景點，重現老街熱情與特色，更連續榮獲美國IDA國際設計獎、德國柏林設計獎及台灣景觀大獎、國家卓越建設獎等獎項肯定，縣府舉辦成果說明會。
縣府城鄉發展處長林長照指出，台西中山路再造硬體成果包括公園綠地空間1處、街區頹屋改造共5間、綠化口袋空間1處、老店博物館導覽解說系統、社區景觀節點以及海口圓環等。
軟體方面則針對地方藝文推廣及產業活絡等項目推動，爭取文化部「設計驅動跨域整合創新」計畫，藉以擾動地方公共參與能量、帶動地方經濟活力。縣長張麗善說，縣府團隊這幾年積極推動「發現幸福61公路」政策，除口湖鄉梧北社區與台西鄉中山路，今年更加入口湖鄉金湖街區及水林鄉顏厝寮景觀再造計畫，以聯結沿海整體發展。
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