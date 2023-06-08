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雲林青農種小番茄收成加倍 好吃賣得好全靠1利器

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
引進熊蜂授粉，連人工授粉不易處理的頂端上枝也結果累累長滿小番茄。記者蔡維斌／攝影
引進熊蜂授粉，連人工授粉不易處理的頂端上枝也結果累累長滿小番茄。記者蔡維斌／攝影

雲林縣麥寮鄉青農許書賓10年前返鄉，從未接觸過農業，在台塑委託朝陽科大輔導下，從設施到技術，兩分多地成功打造無毒番茄農園，所賣的玉女番茄香甜好吃，訂單如雪般飛來，打出個人品牌，他透露極端氣候番茄種得好，全靠進口「熊蜂」的助攻，授粉率達近百分百，減少人力，收成又增加兩倍以上。

台塑麥寮管理部今天在許書賓農園邀請朝陽科大開課，分享新農人成功經驗，藉以培育更多青農，吸引不少人聆聽，許書賓細說10年來從無到成功打出玉女番茄品牌的心路歷程，尤其在因應極端氣候、人力短缺的農業環境，青農如何開創新路，可說是未來新農業的生存命脈。

許書賓說，10年前返鄉參加台塑農業輔導團，投入溫室小番茄培育，朝陽科大提供現代化設施和正確技術輔導，讓他從零發展到如今1年可生產高達12噸小番茄的規模，比一般產量4到6噸高出兩倍以上，開創一番農園事業，他一直心存感激。

如何在缺工和極端氣候下維持高生產量，他說，引進「熊蜂」取代人工授粉是最大助力，不僅成本僅人工的5分之1，授粉率高達99%以上，產量可增加2成，更重要的是，因熊蜂很怕藥物，所以熊蜂授粉的作物一定是安全無毒。

許書賓種植2分地玉女小番茄，他說，如以人工授粉，每次需3名人力，同樣工作只需2到3箱熊蜂就搞定，且每箱只要3500元，比人工或本土蜜蜂的授粉率高出很多，採收期可延長1個月，產量大大增加且甜度品質佳，安全有保障，自然賣得好。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑說，台塑企業為提升沿海農業技術，2010年與朝陽科大組成農業輔導團隊，對農民面臨的種植技術、氣候災變因應、資材使用等提供輔導諮詢服務，目前有麥寮、台西、褒忠、崙背、東勢、四湖及彰化大城等近千農戶接受輔導受惠。

朝陽大學幾位授教今天也分享小番茄熊蜂授粉的培育經驗，讓農民大開眼界，台塑表示，農民在種植上有任何疑問，歡迎就近至台塑農業輔導諮詢中心、或透過網路、LINE與輔導團聯繫交流，一起來提升農業生產技術。

在台塑委託朝陽科大輔導下，青農許書賓栽種玉女小番茄品質極佳，打出品牌闖出一片天。記者蔡維斌／攝影
在台塑委託朝陽科大輔導下，青農許書賓栽種玉女小番茄品質極佳，打出品牌闖出一片天。記者蔡維斌／攝影
在台塑委託朝陽科大輔導下，青農許書賓栽種玉女小番茄品質極佳，打出品牌闖出一片天。記者蔡維斌／攝影
在台塑委託朝陽科大輔導下，青農許書賓栽種玉女小番茄品質極佳，打出品牌闖出一片天。記者蔡維斌／攝影
國外引進的熊蜂授粉率極高，進口均受嚴格檢疫且不得讓熊峰飛出溫室外危害生態，完成授粉任務就須銷毀。記者蔡維斌／翻攝
國外引進的熊蜂授粉率極高，進口均受嚴格檢疫且不得讓熊峰飛出溫室外危害生態，完成授粉任務就須銷毀。記者蔡維斌／翻攝
雲林青農許書賓引進國外品種的熊峰替代人工授粉，使小番茄不受極端氣候影響品質佳且收成加倍，大幅減輕人力負擔。記者蔡維斌／攝影
雲林青農許書賓引進國外品種的熊峰替代人工授粉，使小番茄不受極端氣候影響品質佳且收成加倍，大幅減輕人力負擔。記者蔡維斌／攝影
台塑委託朝陽科大團隊協助農民解決各種疑難雜症且說明熊蜂授粉的好處。記者蔡維斌／攝影
台塑委託朝陽科大團隊協助農民解決各種疑難雜症且說明熊蜂授粉的好處。記者蔡維斌／攝影

青農 農民 極端氣候 蜜蜂

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