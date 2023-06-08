雲林青農種小番茄收成加倍 好吃賣得好全靠1利器

雲林縣麥寮鄉青農許書賓10年前返鄉，從未接觸過農業，在台塑委託朝陽科大輔導下，從設施到技術，兩分多地成功打造無毒番茄農園，所賣的玉女番茄香甜好吃，訂單如雪般飛來，打出個人品牌，他透露極端氣候番茄種得好，全靠進口「熊蜂」的助攻，授粉率達近百分百，減少人力，收成又增加兩倍以上。

台塑麥寮管理部今天在許書賓農園邀請朝陽科大開課，分享新農人成功經驗，藉以培育更多青農，吸引不少人聆聽，許書賓細說10年來從無到成功打出玉女番茄品牌的心路歷程，尤其在因應極端氣候、人力短缺的農業環境，青農如何開創新路，可說是未來新農業的生存命脈。

許書賓說，10年前返鄉參加台塑農業輔導團，投入溫室小番茄培育，朝陽科大提供現代化設施和正確技術輔導，讓他從零發展到如今1年可生產高達12噸小番茄的規模，比一般產量4到6噸高出兩倍以上，開創一番農園事業，他一直心存感激。

如何在缺工和極端氣候下維持高生產量，他說，引進「熊蜂」取代人工授粉是最大助力，不僅成本僅人工的5分之1，授粉率高達99%以上，產量可增加2成，更重要的是，因熊蜂很怕藥物，所以熊蜂授粉的作物一定是安全無毒。

許書賓種植2分地玉女小番茄，他說，如以人工授粉，每次需3名人力，同樣工作只需2到3箱熊蜂就搞定，且每箱只要3500元，比人工或本土蜜蜂的授粉率高出很多，採收期可延長1個月，產量大大增加且甜度品質佳，安全有保障，自然賣得好。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑說，台塑企業為提升沿海農業技術，2010年與朝陽科大組成農業輔導團隊，對農民面臨的種植技術、氣候災變因應、資材使用等提供輔導諮詢服務，目前有麥寮、台西、褒忠、崙背、東勢、四湖及彰化大城等近千農戶接受輔導受惠。