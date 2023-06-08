嘉縣端節前設逾20處告示牌 勸阻投江事件發生

嘉義縣衛生局端節前在20多處高風險區域設置「珍愛生命永不溺」告示牌，提醒民眾行經橋墩或水域若發現神情異常民眾，發揮「守門人」精神，勸阻「屈原投江」事件發生。

端午節將至，民眾就會聯想古代詩人屈原投江事件，嘉義縣衛生局今天在布袋鎮海國宮舉辦「珍愛生命守門人－愛惜生命永不溺」宣導活動，由衛生局心理衛生中心發揮創意演出「如果屈原不投江」短劇，呼籲民眾當「守門人」，就可勸阻很多投江事件。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，衛生局近日已在布袋港及東石海堤、仁義潭、朴子溪、牛稠溪及八掌溪等逾20處高風險區域設置「珍愛生命永不溺」告示牌，提醒民眾行經橋墩或水域時，發現神情異常的人要發揮「守門人」精神，運用「一問、二應、三轉介」來協助，也可即時撥打電話110、119。

趙紋華強調，據衛生福利部資料統計嘉義縣民國110年溺水死亡人數38人，約一半是年輕人，人人若「雞婆」一點，可阻止「屈原投江」事件一再發生。

趙紋華指出，衛生局也結合村里長、教育處、農業處成立1個綿密防自殺通報網絡；民眾如有情緒困擾或心情沮喪，需要陪伴、心理支持與心理諮詢服務，歡迎撥打「嘉義縣社區心理衛生中心專線」05-3621150或衛生福利部24小時免付費安心專線1925，有專人提供服務。