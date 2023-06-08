快訊

理專不法挪用客戶資金 金管會開罰台新銀行800萬元

紐約暫時停止呼吸：籠罩全城的「橘黃霧霾」怎回事？

若烏克蘭未獲明確安全保證 北約前秘書長：部分成員國或願出兵

嘉縣端節前設逾20處告示牌 勸阻投江事件發生

中央社／ 嘉義縣8日電

嘉義衛生局端節前在20多處高風險區域設置「珍愛生命永不溺」告示牌，提醒民眾行經橋墩或水域若發現神情異常民眾，發揮「守門人」精神，勸阻「屈原投江」事件發生。

端午節將至，民眾就會聯想古代詩人屈原投江事件，嘉義縣衛生局今天在布袋鎮海國宮舉辦「珍愛生命守門人－愛惜生命永不溺」宣導活動，由衛生局心理衛生中心發揮創意演出「如果屈原不投江」短劇，呼籲民眾當「守門人」，就可勸阻很多投江事件。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，衛生局近日已在布袋港及東石海堤、仁義潭、朴子溪、牛稠溪及八掌溪等逾20處高風險區域設置「珍愛生命永不溺」告示牌，提醒民眾行經橋墩或水域時，發現神情異常的人要發揮「守門人」精神，運用「一問、二應、三轉介」來協助，也可即時撥打電話110、119。

趙紋華強調，據衛生福利部資料統計嘉義縣民國110年溺水死亡人數38人，約一半是年輕人，人人若「雞婆」一點，可阻止「屈原投江」事件一再發生。

趙紋華指出，衛生局也結合村里長、教育處、農業處成立1個綿密防自殺通報網絡；民眾如有情緒困擾或心情沮喪，需要陪伴、心理支持與心理諮詢服務，歡迎撥打「嘉義縣社區心理衛生中心專線」05-3621150或衛生福利部24小時免付費安心專線1925，有專人提供服務。

衛生局 嘉義 告示牌 端午節 溺水

延伸閱讀

嘉縣劍道老師對女大生性騷 檢：罪證不足不起訴

嘉縣大林三和國小軟網訓練中心啟用 成培訓選手大遙籃

影／朴子30歲男露鳥專挑國小女學生 被逮稱：業績壓力大要舒壓

嘉義縣市共同生活圈嘉縣觀光旅館房價比嘉市貴逾2倍 原因曝

相關新聞

雲林153縣道5年奪8命 縣府：規劃專案爭取中央協助

交通是國人最關切的議題之一，雲林153縣道鄰近台78線快速道路，是東勢及麥寮2鄉的交通要道，不過此路段交通事故頻傳，近5...

南市高粱乾旱災損 將向中央申請天然災害現金救助

台南地區今年擴大推廣栽種的高粱，因遭遇旱象缺水嚴重，平均減產估計逾5成以上，農民叫苦連天，台南市政府農業局今下午說，近日...

服務處喬遷遭控向官員索禮物 台南議員：送禮是禮尚往來

針對台南民進黨議員指控服務處喬遷要求局處首長送禮及禮券等，國民黨議員蔡育輝澄清表示，他服務處喬遷是為了提供選民和官員優質...

台西鄉第一個中山路老街再造 榮獲國內外多項大獎

雲林縣台西鄉中山路完成老街再造，重現早年海口庄「台西第一街」人文、地景風華，最近連獲多項國內外設計獎及國家卓越建設獎等獎...

麻豆郭舉人宅列市定古蹟 後人自籌經費助修繕

位於麻豆大埕第五市場北側的郭家古厝，距今約有248年歷史，因為五世祖曾中文舉、武舉，宅邸前設置有舉人杆，因此古厝被稱為「...

雲林青農種小番茄收成加倍 好吃賣得好全靠1利器

雲林縣麥寮鄉青農許書賓10年前返鄉，從未接觸過農業，在台塑委託朝陽科大輔導下，從設施到技術，兩分多地成功打造無毒番茄農園...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦