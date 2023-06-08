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嘉縣大林三和國小軟網訓練中心啟用 成培訓選手大遙籃

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣大林鎮三和國小半戶外球場今天啟用，成縣內各校培育軟式網球選手重要的軟網訓練中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣大林鎮三和國小半戶外球場今天啟用，成縣內各校培育軟式網球選手重要的軟網訓練中心。圖／嘉義縣政府提供

斥資960萬元體育署核定補助的嘉縣大林鎮三和國小半戶外球場今天正式啟用，該校是培育軟式網球逾60年，是重要的選手搖籃；縣長翁章梁表示，此處將成縣的軟網訓練中心，朝普及運動和重點競技運動都能兼顧，成為更健康重體育的強縣。

軟式網球是嘉義縣參賽奪牌重點強項，翁章梁說，積極強化三級學校包括三和國小、大林國中及永慶高中的培訓工作，並擴及遴近國小加入，廣植基層運動人口。

三和國小發展軟式網球已逾60年，自精神領袖老師吳義松退休後，到現在專任運動教練江婉綺為2006年亞運金牌選手，成一脈相傳勤訓苦練。

今天啟用的風雨球場主體高達14公尺，重新刷上壓克力面層，由體育署核定補助960萬元整建，吳德揚建築師事務所設計監造，吉福營造有限公司的承攬施工，歷時近半年完工。

三和國小校長蔡明昇表示，場地完善後，成全縣參與軟網練習的重要集訓場地，也是鄰近居民休閒運動的好場所，更感謝大埔美精密工業園區廠商協進會執行長李豐全，協助爭取資源，贊助球場設施。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文及大林鎮長許有彊等人今出席啟動剪綵，緊接著由縣長翁章梁開首球，宣布嘉縣軟式網球主委盃錦標賽登場，來自三和、平林、東榮、溪口、梅山及祥和等國小選手，卯盡全力爭奪牌。

嘉縣長翁章梁今在三和國小啟動球場後，成軟網開球嘉賓，為嘉縣軟式網球主委盃錦標賽打首發好球。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣長翁章梁今在三和國小啟動球場後，成軟網開球嘉賓，為嘉縣軟式網球主委盃錦標賽打首發好球。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣大林鎮三和國小半戶外球場今天啟用，成縣內各校培育軟式網球選手重要的軟網訓練中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣大林鎮三和國小半戶外球場今天啟用，成縣內各校培育軟式網球選手重要的軟網訓練中心。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣大林鎮三和國小半戶外球場今天啟用，成縣內各校培育軟式網球選手重要的軟網訓練中心。圖／嘉義縣政府提供
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