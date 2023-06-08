柳營尖山埤端午門票優惠 身分證這些號碼優惠或免費

端午連假將至，台糖台南柳營尖山埤渡假村(6月22至25日)推出多項好康優惠，其中遊客身分證號碼「5、0、6」任一碼即享兒童票價100元門票優惠；對中任二碼可享半票75元優惠；若三碼全中則享免門票入園優惠。

柳營尖山埤渡假村表示，端午連假帶寵物入園的主人可享免門票入園(每隻寵物限優惠1名)，陪同3名享半價75元優惠，毛小孩入園再贈送寵物清潔收納盒1個(每日限量100名)，寵物還可免費搭乘遊湖船、遊園車(寵物不佔車位免費、有佔位以單程票價30元計)，讓端午節假期出遊荷包省更多。

業者說，22日端午節當日下午3時舉辦「南部菜粽DIY」活動，不但可以體驗親手包粽子，還可品嘗到自己包的南部菜粽，好吃又好玩。活動限額50名，當日住宿房客可優先報名。

另外，22至24日下午5點另推出「龍舟跑車趣味賽」活動，提供12歲以下住宿房客免費體驗，一般遊客於售票處加購限量龍舟跑車(每份100元)亦可參加活動。同時晚間還舉辦免費生態夜觀活動。活動詳情請洽服務專線06-6233888，或上渡假村官網https://www.taisugar.com.tw/resting/jianshanpi/index.aspx查詢