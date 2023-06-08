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台江國家公園最美單車道 少了護欄民憂摔落魚塭或溪裡

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市安南區台江國家公園遊客中心與大眾廟間有條美麗的自行車道，但其中有200多公尺兩旁無樹，又沒護欄，居民擔心有安全之虞。記者鄭惠仁／攝影
南市安南區台江國家公園遊客中心與大眾廟間有條美麗的自行車道，但其中有200多公尺兩旁無樹，又沒護欄，居民擔心有安全之虞。記者鄭惠仁／攝影

台南市安南區台江國家公園遊客中心與大眾廟間有條美麗的自行車道，但其中有200多公尺兩旁無樹，又沒護欄，不小心可能掉入魚塭及鹽水溪出海口，居民擔心有安全之虞，市議員蔡麗青、邱昭勝會勘，台江國家公園表示，已發包，近期就會設置護欄。

蔡麗青、邱昭勝說，這條自行車道剛新闢完成，一旁是鹽水溪出海口也是台江內海範疇，另一旁則是魚塭，是條台南的新秘境，假日常吸引民眾來此騎車拍照，也是賞夕陽好去處。不過，這條自行車道有一段路狹且沒有護欄，若會車時不小心，可能摔落魚塭或溪裡，附近居民擔心孩子及遊客安全，希望能設置護欄。

今天上午，蔡麗青、邱昭勝、立委郭國文服務處會同市府水利局、台江國家公園及里長會勘，台江國家公園表示，這條2.5公里自行車道花了3千多萬設置，分兩期施工，這段尚未設護欄的路段長200多公尺，依開口契約已發包，最近就會設置護欄。里長認為依先設警示板提醒遊客，以免發生危險，台江國家公園承諾先設置。

鎮海國小就在大眾廟旁，常利用這條單車道辦路跑活動，居民表示，設置護欄後，可讓學童跑步時更安全。

台南市安南區台江國家公園遊客中心與大眾廟間有條美麗的自行車道，但其中有200多公尺兩旁無樹，又沒護欄，居民擔心有安全之虞，市議員蔡麗青、邱昭勝邀集相關單位會勘。記者鄭惠仁／攝影
台南市安南區台江國家公園遊客中心與大眾廟間有條美麗的自行車道，但其中有200多公尺兩旁無樹，又沒護欄，居民擔心有安全之虞，市議員蔡麗青、邱昭勝邀集相關單位會勘。記者鄭惠仁／攝影

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