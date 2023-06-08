影／男議員穿香奈兒女裝質詢 盼成全國第一位婦女會理事長

國民黨台南市議員蔡育輝、蔡淑惠和李中岑今天聯合質詢，蔡育輝也一起穿上香奈兒女裝，蔡育輝表示，有人邀請他擔任大新營區婦女會理事長，請教市府社會局可不可以？並協助他當上全國第一個婦女會理事長；市長黃偉哲表示，尊重兩性平等，未來若有男議員穿裙子和高跟鞋質詢，會給羨慕的掌聲。

蔡淑惠表示，她擔任南區婦女會理事長只是服務性質，也歡迎所有男性朋友都來參加服務婦女會，章程為何要限定只有女性參加？去年陳亞蘭成為首位女視帝，大家都說偉大的進步，金鐘獎有格局，只有台灣做得到，但尹能靜的19歲兒子穿女裝，引起軒然大波討論，評價兩極，只有媽媽支持「衣服只是衣服」。

蔡淑惠說，他和李中岑今天質詢要穿婦女會的制服，蔡育輝表示也要穿，還表示要求準備裙子，但社會對男扮女裝及女扮男裝，接受程度不一樣，就不是兩性平權，希望社會局協助了解婦女會章程，可以幫助蔡育輝圓夢。社會局長盧禹璁兌，只要章程沒有任何限制就可以，會去了解。

蔡淑惠也詢問市長黃偉哲對蔡育輝穿女裝的看法，黃偉哲表示覺得很不一樣，蔡淑惠說要不要將市準備一套，黃偉哲說先不用，財稅局長陳柏誠則說很大方，他敢穿；黃偉哲說他認同蔡育輝議員，衣著只是表象，要發乎心理，對於性別的尊重，才是真正的兩性平權，未來有男性議員穿窄裙高跟鞋質詢會給羨慕的掌聲。